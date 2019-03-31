يوفنتوس يخشى على ديبالا من مصير رونالدو :

خرج الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب فريق جوفنتوس، من التشكيل الأساسي للبيانكونيري خلال مباراة، أمس السبت، أمام إمبولي، لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وقرر ماسيميليانو أليغري، المدير الفني للسيدة العجوز، استبعاد ديبالا من المباراة تمامًا، لتجنب تفاقم الإصابة، في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري بنتيجة (1-0) بهدف مويس كين.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أن جوفنتوس لا يريد تكرار سيناريو كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، والمهدد بالغياب عن موقعة أجاكس أمستردام الهولندي، في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع، إلى أن الحفاظ على ديبالا من تفاقم الإصابة كان أولوية أليغري، الذي أكد أنه قرر استبعاده كإجراء وقائي، مضيفة أن اللاعب قد يغيب عن مواجهة كالياري، الثلاثاء المقبل، فيما من المتوقع أن يكون حاضرًا بلقاء القمة المرتقب أمام ميلان.