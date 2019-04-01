أوكيدجا يلعب تسعين دقيقة ويقترب من الصعود :

حقق نادي ماتز الفرنسي فوزا صعبا ومهما جدا على حساب لوريون بهدفين لهدف في ختام الجولة الـثلاثين من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، الفوز في قمة الجولة سمح لرفقاء الدولي الجزائري الكسندر أوكيدجا من التقدم أكثر في الصدارة، حيث ارتفع رصيدهم للنقطة الـ 64 على بعد ثان نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن صاحب المركز الثالث ما يعني اقترابهم أكثر فأكثر من تحقيق حلم الصعود حيث لم يتبقى سوى ثمان جولات عن النهاية، اللقاء عرف مشاركة أوكيدجا في تسعين دقيقة كما شارك الجزائري الآخر فريد بولاية في تسعين دقيقة أيضا وقدم معا مستوى مقبولا .

بورقعة-ع

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