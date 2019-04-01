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إبراهيم دياز: تعلمت من زيدان الكثير.. ولن أتحدث عن سولاري

1 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 32 زيارة

أبدى الإسباني إبراهيم دياز سعادته للدفع به أساسيا في تشكيل ريال مدريد خلال مواجهة هويسكا مساء الأحد، وأشاد بالمدرب زين الدين زيدان، الذي قاله أنه تعلم منه “الكثير للغاية” في “وقت قليل”.

وقال دياز الذي ساهم في تسجيل الهدف الأول في الانتصار 3-2، “إنني سعيد جدا، جدا، جدا مع زيدان، في وقت قليل تعلمت الكثير للغاية، إنه مدرب رائع، كان لاعبا مبهرا، وهو كذلك الآن كمدرب”.

ورفض اللاعب الحديث عن المدرب السابق للفريق الملكي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي لم يكن يعتمد عليه كأساسي، وقال في هذا الصدد: “لا أتحدث عمن ليسوا في النادي وليس علي الحديث عن أحد”.

وتابع: “إنني مسرور للغاية، نشعر بالرضا لأننا قدمنا مباراة جيدة، هناك أمور يجب تحسينها”.

وأكد إبراهيم أن ما يجب عليه “هو مواصلة العمل وإظهار ما يمكنني تقديمه، هناك لاعبين رائعين والمدرب هو من عليه أن يقرر، في مدريد يجب أن تقدم أقصى ما لديك وسأستمر على مستوى مرتفع في التدريبات”.

وانضم إبراهيم دياز (19 عاما) إلى ريال مدريد في السادس من جانفي الماضي، ومنذ حينها لم يشارك مع الملكي سوى في 24 دقيقة حتى دفع به زيدان أساسيا في لقاء هويسكا مساء الأحد.

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