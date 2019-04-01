الحراك الشعبي، الوثيقة السرّية وقميص أديداس ثالوث يزلزل عرش “الفاف”

بات عرش الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مزعزعا من عديد الجبهات وأصبح موقف المسؤولين عن كرة القدم في الجزائر جد حرج أمام الإعصار الذي يقرب نهاية المسيرين، إذا ما تواصلت الأمور على حالها، وصمم المعارضون على موقفهم من خلال الحملة التي سموها بتنقية كرة القدم الجزائرية، وهو ما ينادي به بعض الرؤساء الذين منهم من تاب بعد ذنب، ومن فطن بعد غفلة، وحتى من تشجع بعدما وجد العديد من الأطراف تنادي بالتطهير، الذي يمس كل الجبهات ومنها كرة القدم على المستوى المحلي.

الحراك الشعبي شجع الرؤساء على نفض الغبار

لن ينسب أي تغيير للأفضل مستقبلا، لأي طرف أو جبهة أو حزب كان في كل الجبهات، وحتى جبهة كرة القدم إذا ما عرفت تحسنا وتطهيرا مما تعيشه من مرض كالكولسة، العنف وحتى الظلم تحكيمي، لغير الحراك الشعبي، وانتفاضة أبناء الوطن التي جاءت على الأخضر واليابس بعدما طالب الشعب الجزائري بتنحية كل المسؤولين الموجودين في الساحة السياسية، الفنية، الاقتصادية وحتى الرياضية، كما يسعى لتجسيده مطلب بعض رؤساء الأندية الجزائرية، الذين تشجعوا بفضل هذا الحراك الشعبي ليخرجوا للعلن ويطالبوا برأس رئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

اتهامات خطيرة وجهت لرئيس الاتحادية

كما يدرك الجميع، فإن الساحة الرياضية ومن أعلى مستوياتها تعيش حالة ذعر كبيرة، في الفترة القصيرة الماضية، وبات رأس رئيس “الفاف” خير الدين زطشي تحت المقصلة بعدما هدده العديد من رؤساء الأندية أنهم سيتحدون من أجل تنحيته من على رأس عرش الاتحادية في القريب العاجل، بسبب عدة اتهامات مختلفة ولكل منهم أدلته التي يتحدث بها لكشف ما سموه بالمستور والخطير.

زطشي سقط في عدة أخطاء منحت الفرصة للرؤساء

بالرغم من إدراكه بأنه مستهدف من عدة جبهات، وخاصة رؤساء الأندية الذين ظلوا يتهمونه بأمور خطيرة، ليس هذا فحسب بل أنهم وضعوه على رأس خانة الفساد الرياضي في الجزائر من خلال استعمال رئيس نادي بارادو السابق للنفوذ لبلوغ أهداف شخصية، كما اتهموا سياسته بغير الناجحة وحملوه مسؤولية تزايد ظاهرة العنف في المدرجات، كل هذه الأمور كان يدركها رئيس الاتحادية لكنه لم يعتبر منها بل ومنح للمطالبين برأسه الفرصة مجددا.

فضيحة قميص أديداس زلزلت عرش “الفاف”

ظهرت مؤخرا قضية أو كما يسميها الإعلام المحلي وحتى الخارجي بفضيحة قميص أديداس لتزيد سوء لأحوال الاتحادية ورئيسها خير الدين زطشي، حيث أن النوعية التي استوردتها الاتحادية انكشف بانها ليست هي التي اتفقت عليها، أو على الأقل ليست هي التي تليق بمنتخب وطني بحجم المنتخب الجزائري، ليس هذا فحسب بل حتى طريقة تقديم القميص ومن صحفي من خارج التراب الوطني فضيحة في حد ذاتها وخطيئة لا تغتفر وقع فيها الرئيس زطشي وحاشيته.

تباين في الاتهامات والغالبية أجمعت على نقص الخبرة والاحترافية

مازالت قضية قميص أديداس تلقي بظلالها على حديث الشارع الرياضي الجزائري، الذي تباين في اتهاماته لرئيس الاتحادية خير الدين زطشي، بين تجارة خاسرة وطنيا ورابحة شخصيا، وبين فقدانه للاحترافية والخبرة اللازمة في مثل هذه المعاملات الجارية من أعلى مستوى، وهو الاتهام الأخير الذي يجمع عليه منتقدو الصفقة الفاشلة التي باتت حديث العام والخاص.

الوثيقة المسربة والانتخابات المغشوشة فضيحة جديدة تضاف لسجل الكرة الجزائرية

لم يكن أحدا يدرك من قبل الطريقة التي عيّن بها رئيس الاتحادية الجديد لكرة القدم خير الدين زطشي، الذي كان المرشح الوحيد في تلك الفترة لخلافة سابقه الحاج محمد روراوة، وكان الجميع يعتقد بأن زطشي هو الوحيد، الذي تشجع لقيادة المرحلة القادمة، قبل أن تنكشف أو بالأحرى تسرب الوثيقة السرية، ويقرأها العام والخاص حول الكيفية التي انتخب بها رئيس الاتحادية وبتعليمات وزارية، وهو ما يتنافى واللوائح الدولية التي لا تسمح بل وتمنع منعا باتا تدخل الجهات السياسية في الشؤون الرياضية.

موقف الاتحادية غامض بين الشرعية واللا شرعية..!

بات موقف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم غامضا على مستوى الساحة الرياضية الجزائرية، على اعتبار أن الوثيقة التي سربت والتي تحدثت عن الطريقة التي عيّن بها رئيس “الفاف” الحالي، تعني تلقائيا عدم شرعية هذه الهيئة الكروية المسيرة، ما دام أنها لم تستمد شرعيتها بالطرق القانونية، واللوائح الدولية الخاصة بالجمعيات العامة الانتخابية وتعيين رؤساء الاتحادات الوطنية.

اجتماعات سرية، واتصالات هاتفية بين رؤساء الأندية

لم يخف رؤساء الأندية الجزائرية الفاعلين على مستوى الساحة الوطنية، نيتهم في سحب الثقة من تحت أقدام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، وهم الذين لا يفوتون فرصة لانتقاد سياسته والمطالبة بتنحيته، غير أن ما لم يلعن له هي تلك الاجتماعات السرية الماروطنية من أجل الخروج بالحل النهائي لما سموه بأزمة “الرئيس”، حيث لا يكف الرؤساء الفاعلين لجمع الأصوات من أجل اتخاذ موقف واحد والسعي لعقد جمعية عامة استثنائية للمطالبة بالتنحية الفورية لرئيس “الفاف”.

الرؤساء يطالبون بتنحيته وبعضهم يرفض تطبيق قوانينه

العلاقة بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبعض الرؤساء الذين عددهم ليس بالقليل، وصلت لطريق مسدود، بل الأبعد من ذلك أنهم خرجوا إليه علنا للمطالبة بتنحيته، وذلك بأي طريقة كانت مستغلين الهفوات التسييرية التي سقط فيها رئيس نادي بارادو السابق، ومعتمدين أكثر على الوثيقة السرية المسربة التي لم يكن له موقفا اتجاهها بعدما نشرت على صفحات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على شاشات التلفزيون الخاصة، وهي الوثيقة، التي تتحدث عن التدخل المباشر للوزير السابق ولد علي في تعيين وليس انتخاب شريف ونزيه لزطشي.

هل ستتجسد مطالب الحراك الشعبي في “الفاف”؟

تزامن الحملة التي يقودها بعض الرؤساء المطالبين بتنحية رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مستدلين بالوثيقة المسربة التي إذا ما فعلا تبين أنها حقيقية ومعتمدة قانونيا للانطلاق في فتح تحقيق معمق حول الطريقة التي عين بها رئيس نادي بارادو السابق، مع اندلاع ثورة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير من على جميع الجبهات، وفي حالة ما إذا لم يجد “ديدين” أدلة وبراهين للدفاع عن نفسه وعن الاتهامات التي طالته، فإن مصيره قانونيا خارج مبنى دالي إبراهيم منذ أول اجتماع طارئ ينعقد، فتصبح بذلك “الفاف” مسرحا لأول تجسيد لمطالب الحراك الشعبي في أرض الواقع.

محمد دحوي

مرتبط