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باريس تجمع بيليه ومبابي في صفقة مشتركة :

1 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 39 زيارة

يلتقي الأسطورة البرازيلي بيليه، بالنجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في العاصمة الفرنسية، يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن بيليه ومبابي سيشاركان في حفل سيحدد مكانه صباح اليوم ذاته، للمشاركة في الترويج لإحدى ماركات الساعات الشهيرة.

وذكرت الصحيفة أن هذا اللقاء المشترك كان من المقرر له نهاية العام الماضي، إلا أنه تأجل لمعاناة بيليه من أزمة صحية.

ويتصدر كيليان مبابي، قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، حيث سجل هدف الفوز لفريقه على تولوز، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من “الليغ وان”.

وسجل كيليان مبابي، في 7 مباريات متتالية ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو رقم قياسي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

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