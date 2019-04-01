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بلفوضيل: “سعيد للمستوى الذي قدمته وللثنائية التي سجلتها”

1 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 40 زيارة

أدلى المتألق الجزائري إسحاق بلفوضيل بتصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه هوفنهايم تكلم فيها عن لقاء الجمعة الماضي ضد ليفركوزن، إسحاق أكد سعادته بالمستوى العالم للفريق وأيضا للثنائية التي سجلها وقال:” لقد كان لقاء صعبا جدا ضد ليفركوزن لكننا تمكنا من تحقيق الفوز، أنا راضي وأعتقد أن الكل في الفريق راضي، كما أن أنصار النادي سعداء من دون شك بالفوز والنتيجة، أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من توقيع هدفين سعيد أيضا للأرقام التي سجلتها و للعب الجماعي الرائع، أشكر زملائي على المستويات التي قدموها بفضلهم سجلت أنا هدفين” وكان بلفوضلي قد سجل ثنائية وقدم كرة هدف ثالث في واحد من أحسن اللقاءات في مشواره الرياضي .
الموقع الرسمي للنادي أشاد كثيرا ببلفوضيل
الموقع الرسمي لنادي هوفنهايم عاد بالأرقام والتحليل لموقعة الجمعة الماضية، ولا يمكن أن تدرس اللقاء من دون أن تشيد ببطله الأول والأخير إسحاق بلفوضيل، التقارير الألمانية قالت أن بلفوضيل قدم أرقاما مميزة جعلته بطل اللقاء، كما قالت أن الجميع سعداء في النادي بالمستويات التي يقدمها وعلى رأسهم المدرب جوليان ناغيلسمان، كما أوردت التصريح الذي أشرنا إليه يوم أمس لزميله كراماريتش وقالت أن اللحمة واضحة بين اللاعبين، رغم ما يقال عن سوء التفاهم بين كراماريتش وبلفوضيل، وكانت الصحافة الألمانية قد انتقدت كراماريتش انتقادات لاذعة بسبب أنانيته كما أشرنا في عدد يوم أمس .
بورقعة-ع

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