تطور مفاجئ في مفاوضات برشلونة مع جوفيتش

يعد الصربي لوكا جوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، من الأهداف البارزة لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن العملاق الكتالوني قرر بشكل مفاجئ، التراجع خطوة للخلف في طريق التوقيع مع لوكا جوفيتش.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن لوكا جوفيتش يعد خيارًا مثاليًا لتنشيط هجوم برشلونة، موضحة أن النادي الكتالوني لم يخف اهتمامه بضم المهاجم الصربي في الفترة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة أن صفقة جوفيتش باتت أشبه بالمزاد، خاصة وأن سعر اللاعب وصل إلى 60 مليون يورو، مضيفة أن وكلاء اللاعب يتحدثون إلى كبار أوروبا وخاصة باريس سان جيرمان، من أجل رفع سعر لوكا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا السبب، لن يتقدم البلوغرانا بأي عرض رسمي لضم يوفيتش، في انتظار وجود سيناريو تفاوض آمن، حيث يرى النادي الكتالوني أن العملية معقدة للغاية.

ونوهت الصحيفة بأن وكيل أعمال جوفيتش، زار ريال مدريد وسان جيرمان، مشيرة إلى أن برشلونة ألقى الكرة في ملعب لوكا، حيث أن كل شيء بات يعتمد عليه.

ويحتل لوكا جوفيتش، وصافة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 16 هدفًا بفارق 3 أهداف فقط عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.