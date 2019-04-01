جوفنتوس يزاحم نابولي و يريد ضم بن ناصر :

قالت تقارير صحفية إيطالية أن نادي جوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم يرغب في ضم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، موقع “توتو كالتشيو نيوز” الإيطالي قال يوم أمس أن إدارة جوفنتوس تسعى لضم ثلاثة لاعبين شبان من نادي إيمبولي وعلى رأسهم لاعب الخضر بن ناصر، إذ ترى أن الثلاثي يقدم مستويات كبيرة جدا ويجب الاستفادة منهم، ومن دون شك فإن إدارة جوفنتوس ستسعى لضمان خدماتهم قبل أن تعيرهم لأندية أخرى أو تبقيهم في إيمبولي لموسم آخر، ولا يعرف إن كان بن ناصر سيخضع لنفس الأمر أم أنه سينضم للفريق الأول للسيدة العجوز بشكل مباشر .

أليغري عاين بن ناصر في اللقاء الذي جمع الفريقين

دائما وبحسب موقع “توتو كالتشيو نيوز” دائما فإن مدرب جوفنتوس كان يعلم بتحركات الإدارة ويكون قد راقب بنفسه الثلاثي في لقاء سهرة السبت والذي جمعه بإيمبولي، بن ناصر شارك أساسيا في هذا اللقاء وقدم مستوى مقبولا لأبعد الحدود، وفي حال كان المعيار لقاء يوم أمس فإن أليغري يكون قد أعجب من دون شك ببن ناصر، لأن الجزائري يتمتع بقدرات رهيبة في إخراج الكرة وتوزيع اللعب وقد يكون بديلا ممتازا للاعبه بيانيتش الذي يلعب في نفس المركز أو ربما يكون خليفته فوق أرضية الميدان، لأن تقرير إيطالية كثيرة تتحدث في هذه الأيام عن رحيل الموهبة البوسنية صوب ريال مدريد .

جوفنتوس يعلم جيدا أن نابولي يريده ويريد إفساد الصفقة

من بين أهم الدوافع التي تحث إدارة جوفنتوس على ضم بن ناصر هو إضعاف الأندية الأخرى، التقارير الإيطالية ذاتها قالت أن إدارة السيدة العجوز تعلم جيدا الرغبة الكبيرة لأنشيلوتي مدرب نابولي في ضم بن ناصر، حيث يراه لاعبا مناسبا للبرازيلي ألان الذي سيترك الفريق بشكل أكيد الصيف المقبل، جوفنتوس سيسعى لضم بن ناصر حتى لو لم يكن يرغب في توظيفه فورا، وهذا فقط لقطع الطريق على الأندية المنافسة، سياسة سبق وانتقد عليها كثير من الأندية خاصة بايرن ميونخ في ألمانيا وجوفنتوس في إيطاليا، حيث تبلغ الفوارق المالية مفرقا كبيرا في هذين الدورين بين الناديين السابقي الذكر والأندية الأخرى .

إدارة إيمبولي تريده في نابولي لكن عرض كبير من جوفنتوس سيغير رأيها

موقع “توتو كالتشيو نيوز” ختم تقريره بالتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع بين إدارة إيمبولي وإدارة نابولي، وهو ما يقرب بن ناصر أكثر لنابولي، حيث كشف الرئيس كورسي في عدة تصريحات أنه يفضل نابولي على أندية أخرى مثل روما مثلا، لكن دخول جوفنتوس على الخط سيغير كل المعطيات، خاصة في حال تقديم السيدة العجوز لرقم كبير، الصحافة الإيطالية سبق وكشفت في جانفي الماضي أن سعر بن ناصر بين 12 و 13 مليون أورو وجوفنتوس قادر على زيادة هذا الرقم، وفي حال حصل ذلك فإن رئيس نابولي سيذعن من دون شك وسيختار جوفنتوس رغم علاقته الممتازة مع إدارة نابولي .

بورقعة-ع

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