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حلم المشاركة الأوروبية يبتعد عن ماندي وبيتيس :

1 أبريل 2019 آخر الأخبار, أوروبا ليغ, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

ضيع نادي ريال بيتيس نقطتين ثمينتين حين تعادل أمس الأحد أمام رايو فاليكانو في العاصمة مدريد، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف ليتراجع بذلك رفقاء ماندي مركزا إضافيا، حيث وصلوا للمركز التاسع برصيد أربعين نقطة على بعد ثلاثة مراكز وأربع نقاط عن المنافسة الأوربية الموسم المقبل والتي بدأت تبتعد، ماندي وكعادته شارك أساسيا في لقاء يوم أمس وقدم ما هو مطلوب منه، حيث لم يرتكب أي أخطاء وكأن أحسن لاعبي الخط الخلفي على الإطلاق، حيث برع كعادته في إخراج الكرة، لكن للأسف هذا المستوى لم يساعده على تجنب الخروج بالتعادل المخيب .
بورقعة-ع

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