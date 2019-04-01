زطشي يلقى مساندة المكتب الفدرالي في غياب ربوح حداد :

عقد صباح أمس بمقر الاتحادية الجزائرية، اجتماع عاد لأعضاء المكتب الفيدرالي برئاسة خير الدين زطشي ، وبحسب ما كشف عنه موقع “الفاف”، فإن رؤساء الرابطات الحاضرين، بالإضافة لأعضاء المكتب الفيدرالي جددوا التزامهم بمواصلة العمل من أجل تطوير كرة القدم الجزائرية.

زطشي أصر على أخد صورة جماعية مع الأعضاء

عرف إجتماع المكتب الفيدرالي لنهار أمس غياب نائب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم ربوح حداد ، وعلى غير العادة إلتقط المكتب الفيدرالية التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم صورة جماعية، على هامش إجتماعه العادي صبيحة اليوم الأحد بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ، وكان الهدف من التقاط الصورة الجماعية هو الرّد على الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين أعضاء المكتب الفيدرالي، وبالأخص بين رئيس الفاف خير الدين زطشي، ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار.

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