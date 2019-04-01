كلوب: “إقصاء سان جيرمان كان مستحيلا، ولكنه حدث”

رى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أن باريس سان جيرمان الفرنسي لم يستحق الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.
وقال كلوب في حوار مع شبكة كانال بلس الفرنسية: “لقد ودع بي إس جي البطولة بعد واحد من أسوأ السيناريوهات حظا لمباراة رأيتها”.
وأضاف المدرب الألماني: “إقصاء سان جيرمان كان مستحيلا، ولكنه حدث”.
وأشار: “ما حدث للفريق الفرنسي أمام برشلونة في 2017 كان مختلفا، لقد كان باريس سان جيرمان الأفضل في مباراة الذهاب، وفي الإياب كان برشلونة الأفضل ولم يكن الفريق الباريسي محظوظا”.
واستدرك: “إلا أن باريس سان جيرمان كان الأفضل في المباراتين هذه المرة، ولكنه خرج من البطولة، إنها حالة نادرة”.
وودع العملاق الباريسي من دور الـ16 بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-3 في حديقه الأمراء رغم فوزه ذهابا في إنجلترا بهدفين دون رد على ملعب “أولد ترافورد”.