لاعبو الاتفاق يكرمون مبولحي ويرفعون قميصه في اللقاء الأخير :

حظي الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي بتكريم مميز من طرف لاعبي فريق الاتفاق، حيث حمل اللاعبون قميصه ورقمه في اللقاء الأخير الذي جمع الاتفاق بنادي القادسية، حيث أرادت المجموعة الرفع من معنويات مبولحي الذي سيغيب لنهاية الموسم، وأجرى مبولحي مؤخرا عملية جراحية على مستوى إبهام يده اليمنى، وسيغيب لنهاية الموسم وهي ضربة موجعة للاتفاق لكن لاعبي الفريق أرادوا أن يرفعوا من معنويات الحارس الجزائري ويؤكدوا أيضا أن الاتفاق سائر في سعيه نحو تحقيق الهدف المنشود وهو البقاء حتى من دون حارسهم مبولحي .

بورقعة-ع

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