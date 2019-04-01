مدافع سان جيرمان يحدد موقفه من بقاء توخيل :

حدد مدافع باريس سان جيرمان، موقفه من بقاء الألماني توماس توخيل، في منصب المدير الفني للفريق الفرنسي، رغم الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ماركينيوس مدافع سان جيرمان، في تصريحات أبرزها موقع لو 10 سبورت “توماس توخيل؟ لقد قام بأشياء جيدة، نشعر بالسعادة تجاه العمل الذي يقوم به، أقول ذلك نيابة عن الفريق”.

وأضاف ماركينيوس “إنه مدرب ذكي، لقد صنع أجواء جيدة داخل غرفة خلع الملابس”.

وتابع “أتمنى استمراره معنا، ليضع فلسفته في مكانها الصحيح لعدة سنوات، نحن نريد القيام بأشياء جميلة معه”.

وحقق الفريق الباريسي، فوزًا صعبًا على تولوز بهدف دون مقابل، أحرزه كيليان مبابي، ليواصل فريق العاصمة تغريده في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 80 نقطة بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه ليل.