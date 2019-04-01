مدرب بورتو يشيد ببراهيمي ويحاول امتصاص غضبه :

بعد أن نجا نادي بورتو من موقعة براغا عشية السبت الماضي، بدأت الصحافة البرتغالية في تسليط الضوء على المستوى العام وأيضا مستوى اللاعبين، الصحافة البرتغالية أشارت لمستوى لاعب الخضر ياسين براهيمي والذي قلب به اللقاء بحسبه، حيث قالت أن دخول براهيمي كان له أثر واضح في عودة فريقه وفوزه في الأخير، الصحافة البرتغالية تساءلت أيضا عن سر تهميش براهيمي بشكل كبير في اللقاءات الماضية، وكشفت أن مستواه أكبر من أن يضعه على دكة البدلاء، ولم يشارك براهيمي أساسيا للقاء الرابع على التوالي وهو ما دفع بصحافة بورتو لطرح العديد من التساؤلات .

سيرجيو كونسيساو: ” عدم الزج ببراهيمي أساسيا خيار فني وحسب”

مدرب بورتو ورغم الضغط الكبير عليه من الإعلام، إلا أنه واصل الدفاع عن خياراته، حيث سئل مرة أخرى عن سر إبقاء براهيمي بديلا والنادي بأمس الحاجة لخدماته وفي هذا الشأن قال: ” براهيمي لم يشارك لأنني أملك عددا كبير من اللاعبين وهو فقط مجرد اختيار تكتيكي، أنا أملك 26 لاعبا وفي حال شارك براهيمي كان لاعب آخر لن يشارك، هذه هي كرة القدم وأنا مضطر فقط لاختيار 11 لاعبا فقط”، ويعتبر هذا هو رد سييرجيو كونسيساو عند سؤاله نفس السؤال في اللقاءين الماضيين، لكن رغم ذلك الصحافة البرتغالية لم تتوقف عن مطاردته.

“براهيمي لاعب مهم وكنت سأزج به في الشوط الأول”

مدرب بورتو كشف بعد ذلك أن خيارته الفنية والتكتيكية كانت ستدفعه للزج ببراهيمي في الشوط الأول، لكنه تريث لبداية الشوط الثاني وقال: ” براهيمي لاعب مهم في المجموعة لدرجة أني فكرت في الزج به في بداية الشوط الأول بعد أن بدأنا بشكل سيئ لكني انتظرت قليلا، لقد شارك في بداية الشوط الثاني” واعتبر كونسيساو أن مشاركة براهيمي في شوط أمر كاف له، في انتظار ما إذا كانت مستوياته ستقنعه لإعادته في التشكيلة الأساسية في اللقاءات المقبلة، أم أنه سيواصل تهميشه إلى أجل غير مسمى .

بورقعة-ع

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