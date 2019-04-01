ملال: “لا أعترف بشرعية زطشي، عقوباته مرفوضة وهو رأس الفساد في كرة القدم”

فتح رئيس شبيبة القبائل،شريف ملال،النار من جديد على رئيس الفاف خيرالدين زطشي،مؤكدا أنه رئيس غير شرعي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كما رفض شريف ملال،خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة الاجتماعات التابعة لملعب1 نوفمبر بتيزي وزو تطبيق لوائح وقرارات رئيس “الفاف” انطلاقا من العقوبة المسلطة على رئيس الكناري بسبب تصريحاته الأخيرة حين أكد ملال يقول: “زطشي غير شرعي،ولا أعترف به أساسا، كرئيس للفاف، كلنا أصبح الآن منور كيف عين على رأس كرة القدم الجزائرية، وهو ما نرفضه جميعا كرؤساء للأندية الجزائرية، كلكم تعرفون الشريف ملال، وموقفي واضح منذ البداية، وكفاحي مستمر لكشف فساد الكرة الجزائرية، وعلى رأسها”الفاف”وزطشي”.

“حصلنا على موافقة العديد من رؤساء الأندية للانضمام إلينا في كفاح تنقية كرة القدم”

مسؤولو الاتحادية يخافون من الشفافية، لأن ترؤس زطشي للفاف لم يكن شرعيا منذ البداية، نحن نترقب طرح ملف انتخابات الفاف لنواصل كشف ألاعيب هؤلاء المسؤولين واستيلائهم على عرش الاتحادية بالطريقة التي شاهدها الجميع، لقد سعينا ثم حصلنا على موافقة رؤساء العديد من الأندية الوطنية، الذين أبدوا لنا مساندتهم المطلقة، والذين نتواجد معهم في اتصالات سينضمون إلينا في كفاح تنقية كرة القدم الجزائرية، نحن متأكدون من نجاحنا لأن هدفنا واحد وشريف وهو التغيير الشامل،في منظومة كرة القدم الجزائرية،واللعب بمعايير محترفة بعيدا عن الكولسة و تلاعبات الحكام”.

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