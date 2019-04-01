الرئيسية / آخر الأخبار / هزيمة تاريخية لتايدر في الدوري الأمريكي :

هزيمة تاريخية لتايدر في الدوري الأمريكي :

1 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

انقاد نادي مونتريال إيمباكت الكندي لهزيمة تاريخية في الدوري الأمريكي على حساب نادي كنساس سيتي بسبعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، النتيجة كانت مفاجئة ومدوية وغير منتظرة، حتى أن رفقاء تايدر كانوا مرشحين للفوز نظرا لبدايتهم القوية، لكن مجريات اللقاء أتت مغايرة وفي صالح الفريق الخصم، تايدر شارك في هذا اللقاء أساسيا ولعب تسعين دقيقة وكان مستواه كمستوى بقية زملائه سيئا جدا، يذكر أن تايدر كان صاحب الهدف الوحيد الذي سجله فريقه، وكان ذلك بعد خراب مالطة في الدقيقة الـ 84 حين كانت النتيجة وقتها تشير لتأخر فريقه بسباعية من دون رد .
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

حلم المشاركة الأوروبية يبتعد عن ماندي وبيتيس :

ضيع نادي ريال بيتيس نقطتين ثمينتين حين تعادل أمس الأحد أمام رايو فاليكانو في العاصمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved