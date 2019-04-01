هزيمة تاريخية لتايدر في الدوري الأمريكي :

انقاد نادي مونتريال إيمباكت الكندي لهزيمة تاريخية في الدوري الأمريكي على حساب نادي كنساس سيتي بسبعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، النتيجة كانت مفاجئة ومدوية وغير منتظرة، حتى أن رفقاء تايدر كانوا مرشحين للفوز نظرا لبدايتهم القوية، لكن مجريات اللقاء أتت مغايرة وفي صالح الفريق الخصم، تايدر شارك في هذا اللقاء أساسيا ولعب تسعين دقيقة وكان مستواه كمستوى بقية زملائه سيئا جدا، يذكر أن تايدر كان صاحب الهدف الوحيد الذي سجله فريقه، وكان ذلك بعد خراب مالطة في الدقيقة الـ 84 حين كانت النتيجة وقتها تشير لتأخر فريقه بسباعية من دون رد .

بورقعة-ع

مرتبط