أمسية سوداء لحساني في الدوري القطري :

انقاد نادي الخريطيات الذي يلعب له الدولي الجزائري إلياس حساني لهزيمة نكراء على أرضه وأمام جماهيره برباعية كاملة من دون رد، في لقاء الخور الذي جرى الأحد، اللقاء عرف مشاركة لاعب الخضر إلياس حساني كأساسي وقدم مستوى ممتازا في الدقائق التي لعبها لكنه للأسف خرج مطرودا في الدقيقة الخمسين بعد تعرضه للإنذار الثاني، خروج حساني قلب كل الموازين وجعل ناديه يتلقى رباعية بعد أن ترك إلياس النتيجة تعادلا أبيض وبذلك يبقى حساني وزملاءه في المركز الأخير في الترتيب وسيكون وضعهم سيئا جدا في اللقاء المقبل بغياب صخرة الدافع وواحد من أحسن عناصره.

ع- ب

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