الإعلام الاسباني ينتقد أداء ماندي في اللقاءات الأخيرة :

لم يتوان الإعلام الإسباني في انتقاد مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي بسبب أدائه المتواضع، حسب الصحافة المحلية، خلال لقاءات نادي بيتيس الإسباني الذي يدافع عن ألوانه لاعب الخضر خلال المواجهات الأخيرة والطريقة التي بات دفاع بيتيس يتلقى بها الأهداف، حيث اتهمت الصحافة الإسبانية الثنائي عيسى ماندي وزميله المدافع الدولي الإسباني بارترا بأنهما السبب الرئيسي في نتيجة التعادل الأخير أمام نادي رايو الذي يصارع من أجل البقاء.

“صحيفة الديسمارك” انتقدت ماندي بشدة

انتقدت صحيفة ” أندلو ديسمارك”، والتي تعد الأقرب لنادي بيتيس، بشدة لاعب المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي، بسبب أدائه الأخير في مباراة رايو فاليكانو، متهمة إياه بالتسبب في لقطة هدف التعادل الذي سجله هذا الفريق المتواضع حسب ذات الصحيفة المختصة بالشأن الرياضي والمقربة جدا من نادي بيتيس الإسباني، حيث أكدت على وجود فجوة كبيرة على مستوى محور الدفاع بين الثنائي ماندي والدولي الإسباني بارترا.

حملته رفقة بعض زملائه مسؤولية ابتعاد بيتيس عن مرتبة أوروبية

كما حملت الصحيفة الاسبانية مدافع الخضر ماندي والبعض من زملائه المرتبة الحالية التي يحتلها نادي بيتيس، وهي المرتبة التي تضعه خارج المنافسة الأوروبية خلال الموسم القادم، طالبة من المدرب سيتيين الإسراع في تدارك الأمور وإعادة النظر في الرسم الدفاعي للنادي حتى يستعيد توازنه ويتمكن من تدارك ابتعاده عن المركز المسطر كهدف للفريق قبل انطلاقة الموسم الجاري من “الليغا” الإسبانية.

م.دحوي

مرتبط