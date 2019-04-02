برمجة هي الأسوأ منذ انطلاق عهد البطولة المحترفة :

قرارات ارتجالية، صراعات داخلية وأكبر خاسر هي الأندية

يختلف اثنان في التأكيد على أن بطولة الموسم الجاري للرابطتين المحترفتين الأولى والثانية هي الأسوأ منذ موسم 2010-2011، أي تحديدا منذ تفعيل البطولة المحترفة في الجزائر، حيث لم يتمكن مكتب الرئيس عبد الكريم مدوار من تحقيق النجاح خلال أول موسم لهذه الهيئة الجديدة التي خلفت سابقتها برئاسة محفوظ قرباج، وبالرغم من أن كل الظروف كانت مواتية أمام الناطق الرسمي السابق لأولمبي الشلف، إلا أن هذا الأخير وأعضاء مكتبه لم ينجحوا في تطبيق برنامج ذكي وناجح على جميع الأصعدة، سواء في ما يخص لقاءات البطولتين، أو حتى منافسة كأس الجمهورية.

برمجة كارثية على جميع الأصعدة

من جولة لأخرى، يتأكد بأن لجنة البرمجة التابعة للرابطة تقع في أخطاء كثيرة ودربكة في تحديد مواعيد اللقاءات، ما جعل العديد من الأندية تجد نفسها أحيانا بعيدة عن أجواء المنافسة لفترات طويلة، وأحيانا أخرى أمام رزنامة جهنمية ومكتظة ومطالبة بلعب مواجهات نارية في أقصر فترة ممكنة.

قبضة حديدية بين لجنة منافسة الكأس والرابطة عدة مرّات

في كل مرة ومع اقتراب موعد لقاءات منافسة كأس الجمهورية، إلا وتجد الأندية المعنية بهذه المنافسة نفسها في حرج، على اعتبار أن اللجنة التي عينتها “الفاف” تقوم ببرمجة المقابلات الخاصة بالكأس، في تواريخ تجهل إذا ما كانت قد حددتها الرابطة للعب لقاءات البطولة أم لا، وهو ما جعل الخليتين تتداخلان في بعضهما البعض في العديد من المرات ويجدان أنفسهما في “خالوطة” لا مخرج لها.

صراعات داخلية سببها القرارات الارتجالية

من بين أبرز الأسباب التي تجعل لجنة برمجة لقاءات منافسة كأس الجمهورية، والرابطة الوطنية المحترفة هي انعدام التواصل بين هذين الخليتين، فبالرغم من أن مكتب الرئيس مدوار يبقى حلقة لا بد من العبور عليها قبل اتخاذ قرار برمجة تواريخ مباريات الكأس، إلا أن أعضاء اللجنة التي عينها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يفضلون القرارات الارتجالية ووضع الرباطة أمام أمر الواقع في العديد من المناسبات، ما جعل مدوار يثور ضد هذه السياسة التجاهلية في حق مكتبه.

..حتى مكتب “الفاف” ‘يسال فيها’

كما أن مكتب الرئيس خير الدين زطشي له يد كبيرة فيما يحدث من انشقاق بين مكتب الرابطة الوطنية ولجنة برمجة لقاءات الكأس، على اعتبار أن “الفاف” هي من قامت بتعيين هؤلاء الأعضاء لتسيير المنافسة المذكورة، من دون الرجوع للرابطة واستشارة أعضائها، وهو ما جعل الأطراف التي عينها زطشي ترى نفسها أكبر وأعلى سلطة مقارنة بمدوار وكل أعضاء مكتبه، وهذا من أبرز أسباب القرارات الارتجالية التي اتخذها أعضاء لجنة برمجة منافسة الكأس، بسبب الطريقة التي عينوا بها.

مسؤولون يغلقون هواتفهم، وآخرون يتخذون المقاهي مكاتب لهم

من بين الأمور الخطيرة والتي يقوم بها أعضاء لجنة تنظيم المباريات على مستوى الرابطة الوطنية المحترفة، هي إقدام بعضهم على غلق هواتفهم في وجه رؤساء الأندية في العديد من المرات، التي يسعى فيها الرؤساء لإيجاد الحلول والخروج من الرزنامة الجهنمية التي يضعهم فيها مسؤولو الرابطة، وهي الخرجة التي اشتكى منها كثيرا رؤساء الأندية المحترف، لكن لا حياة لمن تنادي، خاصة وأن أبرز المسؤولين على هيئة الرابطة كانوا متهمين من قبل باتخاذ المقاهي مكاتب لهم لفك النزاعات ومشاكل الأندية التي انتخبوا من أجل أن يسهروا على خدمتها.

الأندية هي الخاسر الأكبر من هذه “الخالوطة”

في الأخير تبقى الأندية الجزائرية وطبعا كرة القدم المحلية هي أكبر خاسر من هذه التصرفات والتسيير العشوائي للبطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني، من قبل مجموعة ليست أهلا بإجماع كل المختصين لتسيير بطولة محترفة وأندية كرة القدم الجزائرية، حيث انتفض رؤساء الفرق في العديد من المناسبات، واشتكوا الدربكة في برمجة اللقاءات، متهمين المسؤولين المباشرين على مستوى هيئة رابطة كرة القدم المحترفة، وحتى اللجنة المخولة لبرمجة مقابلات كأس الجمهورية.

أكثر من 12 مباراة متأخرة سببها غياب الخبرة في البرمجة

من غير المعقول، وفي موسم لم يعرف الكثير من المناسبات أو بصورة أوضح تواريخ “الفيفا” للقاءات المنتخبات الوطنية، أن نجد أكثر من 12 مباراة كاملة مؤجلة في الرابطة الأولى المحترفة، وهو العدد الكبير جدا الذي جعل رئيس “الفاف” خير الدين زطشي يهدد المسؤولين على البرمجة، ويطالبهم بعدم تأجيل أي لقاء مستقبلا قبل العودة إليه واستشارته في الموضوع، لكن ذلك لم يحدث وتأجلت العديد من المقابلات لأسباب واضحة أو غير ذلك من دون الأخذ بتوصيات وتعليمات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

..ومثال شباب قسنطينة أبرز دليل على فشل المسؤولين

يبقى مثال الممثل الوحيد لكرة القدم الجزائرية في المنافسة الإفريقية شباب قسنطينة أبرز مثال على “خالوطة” التسيير العشوائي للقاءات البطولة وحتى منافسة كأس الجمهورية، حيث لم يراع المسؤولون وضعية هذا النادي الوحيد الذي يرفع لواء كرة القدم الجزائرية على المستوى القاري، ووضعوه تحت برمجة نارية، رافضين كل الحلول التي تقدمت بها إدارة “السياسي” للمسؤولين الذين أغلقوا هواتفهم في وجه عرامة، هذا الأخير وجد نفسه مرغما على لعب أكثر من أربع مباريات بين محلية وإفريقية، وحتى لقاء كأس الجمهورية في ظرف لا يتعدى الثلاثة أيام بين مباراة وأخرى !.

م.دحوي

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