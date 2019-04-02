بلفوضيل يختار في التشكيلة المثالية للدوري الألماني :

اختار موقع “هو سكورد” العالمي كعادته بعد نهاية كل جولة أحسن الأسماء المتألقة في الدوري الألماني البوندسليغا، الموقع السابق كان قد منح لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل تقييما ممتازا بعد لقاءاه الكبير ضد ليفركوزن سهرة الجمعة وصل لـ 9.2 من 10، وعطفا على ذلك التقييم تمكن بلفوضيل من حجز مكان في التشكيلة المثالية، الموقع السابق احتار بلفوضيل في مركز الجناح الأيسر وهو المركز الذي لعب فيه فعلا في لقاء سهرة الجمعة بما أن مدرب ناديه أشرك ثلاثين لاعبا في الخط الأمامي، تواجد بلفوضيل في تشكيلة الأسبوع أمر مميز بالنسبة له لأنه يثبت أنه لاعب قادر على التألق حتى في دوري قوي مثل الدوري الألماني.

المدير الرياضي لهوفنهايم “عملت حسنا بمنع بلفوضيل من الانتقال لشالك”

أدلى المدير الرياضي لنادي هوفنهايم ألكسندر روزين بتصريحات لصحيفة بيلد الألماني تكلم فيها عن التألق الكبير لإسحاق بلفوضيل في الفترة الأخيرة، روزين مازح محاوره حين نسب الفضل لنفسه، وقال أنه هو من كان وراء منع اللاعب من الرحيل في جانفي الماضي وفي هذا الشأن قال:” لقد رغب بلفوضيل في ترك النادي في جانفي الماضي والذهاب لنادي شالك لأنه لم يكن يلعب كثيرا، لقد رأى أن مكانه ليس في الدكة، أعتقد أنني فعلت حسنا بمنعه من الرحيل، هو لاعب شاب ولكن رغم ذلك لعب لتسعة نوادي منذ 2012، إنه لاعب متكامل وسلاح فتاك” وأدلى روزين بتصريحات سابقة قال فيها أن شالك كان يرغب في ضم بلفوضيل، لكنه لم يأت على ذكر رغبة اللاعب والتي كانت الرحيل على ما يبدو.

جوليان ناغليلسمان “مهمة إسحاق لم تكن سهلة ومع الوقت سيتحسن”

بدوره عاد مدرب هوفنهايم ليصرح حول بلفوضيل، حيث أكد أن بداية بلفوضيل لم تكن سهلة، كما قال أن اللاعب نفسه مؤمن بأن لقاءه ضد ليفركوزن ليس الأحسن له بل هو قادرة على تقديم ما هو أفضل، وفي هذا الشأن قال: ” المهمة لم تكن سهلة أمام إسحاق ضد ليفركوزن خاصة في البداية، لقد تحسن مع مرور الوقت، لقد أمسكته وسألته عند نهاية اللقاء ما إذا كان هذا اللقاء هو الأحسن الذي لعبه فأجابني من الناحية الدفاعية نعم”.

ع- ب

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