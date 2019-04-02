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رئيس ريال مدريد: البرنابيو الجديد سيكون أفضل ملعب في العالم :

2 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 36 زيارة

قدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتنيو بيريز، مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، الذي سيبدأ تنفيذه بنهاية الموسم الجاري في أواخر ماي المقبل، وقال إنه سيصبح “أفضل ملعب في العالم”.

وقال بيريز في المقصورة الشرفية بالمعقل المدريدي خلال تقديم التصميم الجديد للملعب “هذا المشروع الكبير سيصبح قطعة أساسية في ريال مدريد المستقبلي، وفي مدينة مدريد”.

وأضاف: “البرنابيو الجديد، في قلب مدريد، سيكون أفضل ملعب في العالم، أكثر عصرية، وراحة، وأمنا، بمناطق جديدة للترفيه، وستلعب التكنولوجيا (التي ستتوفر به) دورًا حيويًا في إسعاد الجماهير”.

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