رابيو يتجاهل ليفربول.. ويستقر على وجهته المقبلة :

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن موقف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بشأن وجهته في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رابيو قرر تجاهل اتصالات ليفربول، من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ويعد رابيو أحد أهداف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في الميركاتو، ولكن اللاعب الفرنسي يفضل التدريب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ويضع زيدان، رابيو إلى جوار بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، ضمن الأسماء المستهدفة لدعم خط الوسط بالموسم المقبل، ولكن لاعب سان جيرمان أقرب فيما يخص سعر الصفقة.

وينتهي عقد رابيو مع سان جيرمان في الموسم الحالي، وبالتالي سيكون انتقال اللاعب إلى ريال مدريد خلال صفقة مجانية.

كما تفضل إدارة ريال مدريد التعاقد مع رابيو عن الاتجاه إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط جوفنتوس، الذي يأتي في الترتيب الثالث بميركاتو الميرنغي.

ويعاني رابيو هذا الموسم من التجميد رفقة سان جيرمان، بعد أن قرر عدم التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.