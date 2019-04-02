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ريال مدريد يحضر ورقة ضغط في صفقة بوغبا :

2 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 29 زيارة

وضع ريال مدريد سيناريو بديلا سيلجأ إليه في حالة رفض مانشستر يونايتد لعرضه، من أجل التخلي عن خدمات لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن السيناريو الأول لريال مدريد لضم بوغبا سيكون عن طريق تحدث وكيله مينو رايولا مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أنه في حالة رفض الشياطين الحمر لإتمام الصفقة، فإن ريال مدريد ورايولا سيدفعان بوغبا للضغط على إدارة اليونايتد، من أجل ارتداء قميص ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان بوغبا قد صرح مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولي، أن أي نجم في عالم كرة القدم يحلم باللعب تحت قيادة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

كما رحب زيدان بقدوم بوغبا إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن النادي الملكي قد يكون الوجهة المقبلة للنجم الفرنسي إذا غادر مانشستر يونايتد.

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