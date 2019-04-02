سباليتي :”إيكاردي أصبح في موضع جاهز لمساعدة الفريق”

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن الموقف النهائي لماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، من العودة لقائمة النيراتزوري والمشاركة في المباراة المقبلة أمام جنوى، لحساب الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: “إيكاردي متاح لمباراة الغد، العمل الذي قام به ماروتا كان مهمًا لضمان المناقشات بين كل الأطراف المعنية بصورة حقيقية، وهذا يعني أن إيكاردي أصبح في موضع جاهز لمساعدة الفريق”.

وأضاف “غدًا، إيكاردي سيبدأ المباراة، لقد أظهر ردة الفعل من الناحية العقلية والذهنية، وهو أمر أكثر أهمية من الناحية البدنية، سنرى كم المدة التي يمكنه أن يبقى فيها داخل الملعب وهل سنحتاج لتبديله أم لا”.

وتابع “كل مباراة مهمة، جنوى فريق قوي وجاهز، وعلينا أن نقدم مستوى بدني وفني قوي لنتغلب عليهم”.

وواصل سباليتي “سنذهب من أجل الحفاظ على مركزنا الثالث بكل إمكاناتنا المتاحة، هذا سيسمح لنا بالقتال حتى النهاية بطريقة صحيحة من أجل تحقيق الهدف والتأهل لدوري أبطال أوروبا”.

وختم ” نعمل على قلب رجل واحد، والمجموعة القوية هي أهم ما يميز الإنتر”.