غريندل يستقيل من رئاسة الاتحاد الألماني :

قرر راينهارد غريندل، التقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ليضع حدًا لمسيرة دامت 3 سنوات.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الألماني عبر موقع “تويتر”، تقدم غريندل باستقالته من منصبه بأثر فوري.

وأوضح البيان الذي أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نائبي الرئيس، راينر كوخ وراينهارد روبال، سيتوليان المهمة بدلًا من غريندل بصفة مؤقتة.

وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب التقارير الصحفية التي اتهمت غريندل بالحصول على ساعة فاخرة من جهة أوكرانية مشبوهة قبل عام ونصف.

ومن المقرر أن ينتخب الاتحاد الألماني رئيسه الجديد يوم 27 سبتمبر المقبل، وسط تقارير تفيد بإمكانية إسناد المهمة لفيليب لام، لاعب بايرن ميونخ السابق.

يذكر أن غريندل تولى رئاسة الاتحاد الألماني في 15 أفريل 2016، قبل أن يضع حدًا اليوم لمسيرة دامت حوالي 3 أعوام.