لكحل يعاني من قطع كامل في الرباط الصليبي وسيغيب بشكل رسمي عن الكان :

يبدو أن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص إَصابة لاعبه فكتور لكحل كانت خاطئة، بلماضي كان قد كشف في تصريح تلي لقاء تونس أن فكتور سيغيب لشهر أو شهر ونصف، وهو ما تداوله الإعلام الفرنسي أيضا لكن الموقع الرسمي لنادي لوهافر قطع الشك باليقين يوم أمس حين أفرج عن نتائج الفحوصات التي خضع لها فكتور، لاعب الخضر وبحسب الموقع الرسمي لنادي يعاني من قطع كامل في الرباط الصليبي، وهي إصابة خطيرة جدا تستلزم وقتا أطول من شهر أو شهر ونصف.

سيغيب لستة أشهر على الأقل وعودته ستكون في نهاية العام الحالي

لو أن الموقع الرسمي لنادي لوهافر لم يكشف عن مدة غياب اللاعب الجزائري إلا أن إصابات الرباط الصليبي تستلزم عادة الغياب لست أشهر على الأقل، ستة أشهر في حال كانت ركبة اللاعب قوية وتتجاوب مع العلاج في كل مراحله، بينما تمتد لتسعة أشهر عند بعض اللاعبين وعام عند لاعبين آخرين وإذا افترضنا أنها لستة أشهر فقط فإن فكتور سيعود للتدريبات مطلع أكتوبر المقبل، على أن يعمل بعدها في المجموعة لفترة طويلة قبل العودة للمنافسة، عودة فكتور للمنافسة وبشكل قطعي ستكون في نهاية العام الحالي 2019 .

لن يكون حاضرا في “الكان” وبلماضي في ورطة

مما سبق بات من المؤكد غياب لاعب لوهافر عن كأس إفريقيا المقبلة في مصر، بلماضي استنجد بفكتور لكحل بسبب إصابة شيتة وهاهو يخسر اللاعبين معا، إذ بات الآن مطالبا بإيجاد حلول أخرى، حلول تبدو معدومة إلا في حال أراد بلماضي اجترار الحلول السابقة، حيث من الممكن أن يستنجد مثلا ببن خماسة في مكانه أو ربما يعيد بن طالب المغضوب عليه، أو حتى يلعب بباداوي أو بن ناصر مكانه رغم أنه يوظفها في منصب متقدم نوعا ما، لكن أيا كان الحل الذي سيجده بلماضي فإنه مطالب أن يكون حلا سريعا وناجعا، لأن وقت التجريب قد انتهى والقائمة المقبلة ستكون هي التي ستلعب “الكان”.

ع- ب

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