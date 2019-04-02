ليستر سيتي يتلقى اتصالات من أولمبياكوس بشأن سليماني :

ذكرت تقارير صحفية تركية كثيرة يوم أمس أن إدارة نادي ليستر سيتي شرعت في مفاوضات جدية وجديدة مع نادي أولمبياكوس، من أجل التعاقد مع لاعبه الجزائري إسلام سليماني، اتصالات الناديين ليست الأولى، حيث قدم الإغريق عرضا رسميا في جانفي الماضي من أجل ضم سليماني لكن بعض التعقيدات الإدارية والمالية منعته من الرحيل ودفعته للبقاء في فينرباتشي، لكن يبدو أن الإصرار على ضمه كبير وهو ما جعل إدارة أعرق فريق يوناني تفتح باب المفاوضات من جديد وحتى قبل نهاية الموسم .

الرغبة متبادلة وحتى سليماني سيوافق

بحسب التقارير التركية فإن إدارة أولمبياكوس تصر على ضم سليماني لاقتناعها باللاعب، كما أن نظيرتها من ليستر ستعمل كل ما في وسعها من أجل التخلص منه، هذه المعطيات ستعجل بوجود اتفاق وربما حتى قبل جوان المقبل لأن اللاعب لا يشارك حاليا مع ناديه وهو مستبعد وبدء المفاوضات معه لن يؤثر عليه، أما عن رأي اللاعب، فلا يبدو معارضا فالمهم بالنسبة له أن يعود للمنافسة كما أن الدوري اليوناني وأولمبياكوس بالذات تحدي جديد لن يرفضه من دون شك، وكان سليماني قد رفض اللعب في الخليج في جانفي الماضي لرغبته في البقاء والتألق في أوروبا وهاهي الفرصة تأتيه من جديد رغم وضعه السيئ جدا في ناديه الحالي .

مدرب أولمبياكوس سيتولى مهمة إقناعه

كتعزيز على قدرة أولمبياكوس على إقناع سليماني قالت الصحافة التركية يوم أمس أن مدرب النادي اليوناني سيتكفل بإقناع إسلام، المدرب هو البرتغالي بيدرو مارتيناز وهو مدرب عمل مع الأندية البرتغالية فقط قبل تجربته الحالية في اليونان، أي أنه عاصر سليماني في فترة تألقه في البرتغال مع سبورتنيغ لشبونة، ومن دون شك سيعمل بيدرو مارتيناز على منح سليماني كل الضمانات ليس فقط من أجل المشاركة لكن أيضا لمساعدته على التألق والتسجيل، من خلال خطة يكون فيها رأس حربة وحيد، واشتكى سليماني كثيرا من عدم قدرته على التأقلم مع الخطط التي لعب فيها في السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ مغادرة سبورتينغ، حيث لعب كمهاجم ثاني مع ليستر خلف فاردي ولعب كمهاجم ضمن مهاجمين في الخط الأمامي مع فينرباتشي بينما رغبته هو في اللعب وحيدا في الخط الأمامي مع إمداده بأكبر عدد من التوزيعات والتمريرات.

سبورتينغ أيضا يريده وريال بيتيس قد يعود لطلبه

في الأخير نشير إلى أن سليماني ورغم وضعه السيئ مازال يحظى بمتابعة بعض الأندية، فقد كشفت تقارير قبل أسابيع أن اللاعب ربط اتصالات مع ناديه السابق سبورتينغ، وسيعمل كل ما في وسعه من أجل الانتقال إليه صيفا وهناك أيضا نادي ريال بيتيس الذي سيعود ربما لطلبه في الصيف المقبل و هو الذي اقترب كثيرا من أخذ توقعيه في الشتاء الماضي، أندية كانت ساعية لضم سليماني لكن لا يعرف هل تغير رأيها بعد العطلة الإجبارية التي يمر بها، حيث لم يشارك منذ فترة ولن يشارك حتى بداية الموسم المقبل.

سليماني لن يتسرع هذه المرة في اختيار وجهته

ومن دون أدنى شك، فإن مهاجم الخضر الذي ضيّع في الآونة الأخيرة مكانته مع المنتخب الجزائري بسبب بقائه بعيدا عن أجواء المنافسة، تزامنا مع الصرامة التي يفرضها الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، من خلال عدم الاعتماد على اللاعبين الذين يتواجدون في وضعيات غير جيدة مع أنديتهم، والذين لا يشاركون بانتظام في فرقهم، هذا الأمر سيجعل “السوبر سليم” مطالبا باتخاذ الحيطة في اختياره لوجهته القادمة، وذلك سعيا منه لإيجاد الظروف المهيأة لإعادة بعث مشواره من جديد.

ع- ب

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