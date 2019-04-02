مبولحي يمدد تواجده في فرنسا لأجل العلاج :

كشفت تقارير سعودية يوم أمس أن الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي لم يعد للعربية السعودية كما كان مقررا له، حيث كشفت أن الرايس مدد فترة تواجده في فرنسا وذلك بطلب من الطبيب الذي أجرى له الجراحة، حيث قام بمعاينة العملية لعدة مرات من أجل التأكد من نجاحها، وبحسب الإعلام السعودي فإن مبولحي كان منتظرا في الدمام مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية وهو ما لم يحدث، فبحسب البرنامج العلاجي للاعب، فإنه من الفروض أن يتواجد إما في السعودية أو في الجزائر لكن مبولحي فضل البقاء في فرنسا.

حارس الاتفاق يريد تكثيف العلاج للعودة سريعا

من دون شك، فإن بقاء مبولحي في فرنسا وعدم رغبته في تضييع بعض الأيام من دون عمل في السعودية الرغبة منه العمل بقوة من أجل العودة سريعان التقارير الأولية قالت أن مبولحي سيغيب لـستة أسابيع مر منهم أسبوع وهو وقت طويل جدا، الرايس يريد تكثيف العلاج من أجل تقليص هذه المدة لأن الرجل سيكون معنيا بالكان وبكل تأكيد يرد العودة مبكرا للقيام بعمل بدني وفني كبيرين للتخلص من الإصابة، قبل دخول تربص الخضر تحضيرا لنهائيات “الكان” نهاية ماي المقبل.

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