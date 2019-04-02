مدرب نابولي يشيد بوناس بعد أدائه ضد روما :

أشاد مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي كثيرا بالمستوى الذي ظهر به لاعب الخضر آدم وناس في لقاء روما، الذي جرى الأحد، مدرب نابولي كان سعيدا جدا بالنتيجة والأداء وقال:” وناس لم يشارك كثيرا في الموسم الحالي لكن مستواه ضد روما كان مميزا، لقد دخل بديلا وقدم مستوى كبيرا ورفع من المستوى والنسق العام للفريق” وكان وناس قد دخل بديلا مكان زميله مرتينس المصاب وأبان عن لمحات فنية هائلة أراد بها إثبات وجوده.

الصحافة الإيطالية أشادت به كثيرا وطالبت مرة أخرى بمنحه بعض الفرص

المستوى الذي ظهر به وناس في لقاءات المنتخب الوطني وأخيرا ضد روما دفع بالكثير من المواقع يوم أمس للإشادة به، حيث كشفت تقارير أمس أن المدرب مطالب بمنح وناس فرصا أكثر لأنه متألق متى شارك، وقد تكون الفرصة في اللقاء المقبل يوم غد ضد إيمبولي، خاصة في حال تواصل غياب اللاعب إنسيني الذي لم يستأنف تدريبه بعد، ويكون وناس قد كسب بعض النقاط أبعدت عنه بعض النقد، الذي كان قد تعرض له قبل فترة التوقف الدولي بسبب سوء مستواه في لقاءين متتالين في الدوري.

ع- ب

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