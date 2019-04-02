مورينيو يتذكر لحظة فارقة خلال تدريب إنتر ميلان :

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، عن لحظة فارقة منحته الإيمان بإمكانية النجاح مع الفريق.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “انتقلت للعمل في إيطاليا عام 2008، حيث كانت هناك البطولة تعتمد على الأساليب الدفاعية المنظمة”.

وأضاف: “أردت أن أصبح بطلًا مع إنتر ميلان، ولكني واجهت هناك الكثير من الصعوبات أثناء قيادتي للفريق”.

وتابع: “مباراتنا الأولى كانت مع سامبدوريا، بينما واجهنا كاتانيا في الجولة الثانية وفزنا بهدف عكسي في الدقيقة الـ81”.

وأتم: “كان الجميع سعيدًا بهذا الانتصار الاستثنائي، وذهبت إلى موراتي (مالك النادي في ذلك الوقت) وقلت له لقد حققنا 3 نقاط، ليرد (لقد فزنا بـ3 نقاط رائعة)، وفي هذه اللحظة شعرت أن هذا النادي هو بيتي”.

يذكر أن مورينيو توج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي عام 2009، قبل أن يحقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2010.