أكثر من 900 مليار سنتيم في خزينة “الفاف” والجمعية العامة شهر ماي القادم :

تحدثت مصادر إعلامية عن انتهاء محافظ الحسابات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، نهاية الأسبوع الماضي، من تحضير التقرير المالي للسنة الجارية 2018-2019، والتي تعتبر السنة الثانية لولاية الرئيس خير الدين زطشي على رأس “الفاف”، يأتي هذا في وقت يحضر فيه أعضاء الاتحادية أنفسهم لمواجهة رؤساء الأندية خلال الجمعية العامة القادمة، في ظروف استثنائية هذه المرة، بعد الزوبعة التي أثارها بعض الرؤساء مؤخرا بتصريحات نارية منهم حتى من طعن في شرعية زطشي على رأس الاتحادية بسبب الطريقة التي انتخب بها.

محافظ الحسابات تحدث عن أكثر من 900 مليار في الخزينة

دائما وعلى حسب ما تطرقت إليه بعض المصادر الإعلامية، فإن محافظ الحسابات، الذي كان قد قام بعرض التقرير المالي للسنة الجارية على أعضاء المكتب الفدرالي، خلال الاجتماع المنعقد يوم الأحد المنصرم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، قد كشف عن حصيلة جد إيجابية من خلال تواجد ما لا يقل عن 900 مليار سنتيم في خزينة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لحد الآن.

الرقم مرشح للارتفاع و مداخيل التمويل غير محسوبة في الحصيلة

بالرغم من أن المبلغ يبدو كبيرا جدا، إلا أنه مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك على اعتبار أن الأموال التي تحدث عنها محافظ الحسابات تخلوا من مبالغ التمويل الجديدة في شاكلة متعامل السيارات الآسيوية، “كيا الجزائر”، وأيضا ممثل شركة “أديداس” الذي اتفق معه خلال الأيام القليلة الماضية خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

تاريخ الجمعية العامة لن يحدد قبل نهاية أفريل

مادام أن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، يدرك جيدا بأن حصيلته الأدبية سلبية للغاية، هذا الموسم، فإن رئيس نادي بارادو السابق يحاول ربح الوقت بأي طريقة ممكنة، خاصة وأنه بات مستهدفا من قبل العديد من الرؤساء الذين يريدون سحب البساط من تحت أقدامه، لذلك فإنه من دون أدنى شك سيتم الإعلان عن موعد عقد الجمعية العامة العادية للفاف، في اجتماع المكتب الفدرالي المقبل، ما يعني بأنها ستعقد في شهر ماي القادم.

زطشي ينتهج سياسة التمديد لامتصاص غضب الرؤساء

على شاكلة ما يحدث في الحياة السياسية والحراك الشعبي بعد أن التمس بوتفليقة تمديد عهدته ، فقد عكف زطشي عل انتهاج نفس النهج من خلال اجتنابه عقد الجمعية العامة العادية للاتحادية في هذا الوقت ،حيث كان من المفروض انعقادها نهاية الشهر الماضي، وجاء هذا بسبب الغضب الشديد الذي ينتاب العديد من الرؤساء تجاه زطشي على غرار ملال و زرواطي وبوقلقال، ومن دون شك سيعمد الرجل الأول في الفاف إلى سياسة إرضاء معارضيه، خاصة وكل النوادي ضمن الرابطتين صارت معنية بلعب الأدوار الأولى أو لتجنب السقوط.

يراهن على التقرير المالي للبقاء في منصبه

يراهن رئيس “الفاف” خير الدين زطشي كثيرا على تقريره المالي عوض الأدبي طبعا، من أجل البقاء أطول مدة ممكنة على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، باعتبار أن رئيس بارادو السابق يخشى كثيرا هذه المرة مواجهة الرؤساء الذين طعنوا بالأدلة الدامغة في شرعيته، يذكر أن الرئيس السابق للاتحادية محمد روراوة، هو الوحيد الذي تجرأ على انتقاد سياسة زطشي، خلال الجمعية العامة الماضية، بسبب ما يعرف بمشروع الفندق الذي تم تجميده، واستبدله زطشي ببناء أربعة مراكز تكوين في مختلف ربوع الوطن.

..وعلى مساندة أعضاء مكتبه التنفيذي أيضا

كما يراهن أيضا زطشي على مساندة أعضاء المكتب الفدرالي، الذين عبروا من قبل عن تضامنهم الكبير مع رئيسهم خير الدين زطشي، وذلك بعد الاتهامات التي طالته مؤخرا من قبل الناطق الرسمي لشبيبة الساورة محمد زرواطي، وأيضا شريف ملال اللذين اتهما زطشي بأنه رئيس غير شرعي، متحدثين عن أمور خطيرة حدثت خلال فترة انتخابه، و أكد زرواطي بأنه قد تم خرق للقانون من قبل أعضاء لجنتي الترشيحات والطعون، بإيعاز من وزير الشباب والرياضة السابق الهادي ولد علي، الذي طالب أو بالأحرى أصدر أمرا بتعيين زطشي حسب اتهامات الرئيسين.

محمد الهاشمي يخلف كوسة في المكتب الفدرالي

بعد قرار استقالة الحكم الدولي السابق محمد كوسة من المكتب الفدرالي تم تنصيب محمد الهاشمي رئيس رابطة عين تموشنت في منصبه، يأتي هذا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات الناطق الرسمي لشبيبة الساورة محمد زرواطي حول الكيفية التي عيّن بها كوسة، و اتهم علنا رئيس وفاق سطيف حسان حمار بالضلوع في تعيين الحكم المستقيل.

م.دحوي

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