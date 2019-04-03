الحكام نظموا وقفة احتجاجية صبيحة أمس أمام مقر “الفاف” :

نظم الحكام الجزائريون، أو بالأحرى ممثلون عنهم، وقفة احتجاجية صبيحة نهار أمس الثلاثاء أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الكائن مقرها بدالي إبراهيم بالعاصمة، وذلك تنديدا منهم بالظروف الصعبة التي يعمل فيها أصحاب القمصان السوداء في مختلف الملاعب الوطنية، وهي الظروف المزرية التي كان الحكام قد انتفضوا لأجلها في العديد من المناسبات السابقة آخرها كان خلال التربص التحضيري المغلق بمركز سيدي بلعباس.

رفعوا عدة مطالب للمسؤولين أبرزها المالية

خلال وقفتهم الاحتجاجية، وبالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل المزرية التي يعمل فيها أصحاب التبان الأسود، فقد كانت مطالبهم قوية أيضا من الجانب المادي، حيث كانت “الخبر الرياضي”، قد تطرقت بشكل تفصيلي لسلم الأجور والمنح التي يحصل عليها الحكام الجزائريون في مختلف البطولات الوطنية، والتي حتما تكون سببا في خروج البعض منهم عن النص وإتباع الكواليس للاستفادة المالية أكثر.

م.دحوي

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