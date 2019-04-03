الكاف تحدد تاريخ 10 جوان كآخر أجل لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في الكان :

يتعين على الناخب الوطني جمال بلماضي اختيار قائمته النهائية، المكونة من ثلاثة وعشرين لاعبا يشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الصيف القادم بمصر، من أجل إرسالها إلى “الكاف” قبل حلول الـ10 من شهر جوان بحسب الاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل ضبط قوائم كل المنتخبات الـ 24 التي تأهلت إلى المنافسة وتسهيل مهمة اللجنة المنظمة ومعها الكاف في اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية، خاصة أنها أول نسخة تعرف مشاركة هذا العدد من المنتخبات، لذا يلزمها الوقت من أجل ضبط كل شيء قبل انطلاق العرس الإفريقي الذي تراهن مصر على نجاحه وتقديم طبعة ستبقى في تاريخ المنافسة بحسب المسؤولين في مصر.

تغيير لاعب واحد فقط ممكن قبل انطلاق المنافسة بيوم

كما اشترط الاتحاد الإفريقي إمكانية تغيير المنتخبات للاعب واحد فقط، وذلك قبل انطلاق المنافسة الرسمية بيوم واحد فقط، في حال تعرض أحد اللاعبين الموجودين في قائمة 23 إلى الإصابة، كما أن هذا التغيير يجب أن يتحصل على موافقة اللجنة الطبية للكاف، التي ستكون صاحبة السلطة الأخيرة في إقرار التغيير من عدمه، وهو ما يتوجب على الناخب الوطني جمال بلماضي اختيار اللاعبين الذين يراهم جاهزين من كل النواحي للمشاركة، مع التأخر في إرسال القائمة حتى آخر أجل، للتذكير أن الناخب الوطني يكون قد فصل بنسبة كبيرة من قائمته النهائية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة والتي قد تحمل الجديد غير المتوقع.

ب-بكوش

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