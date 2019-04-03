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بالوتيلي يحرض نجم يوفنتوس على بونوتشي :

3 أبريل 2019 الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 49 زيارة

هاجم ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق أوليمبك مارسيليا الفرنسي، ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، في أعقاب تصريحات الأخير حول واقعة مويس كين.

وتعرض مويس كين، مهاجم اليوفي، لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري، خلال مباراة الفريقين أمس، فيما سجل هدفًا واحتفل أمام جماهير الخصم، ما استفز الجماهير أكثر وأكثر خلال اللقاء.

وكان بونوتشي قال إن اللوم يقع بنسبة 50 إلى 50 على مويس كين والجماهير، ما اعتبره العديد من لاعبي كرة القدم، أمرًا مؤسفًا ليقوموا بالهجوم على بونوتشي بعد تصريحاته.

ونشر مويس كين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، خلال احتفاله أمام الجماهير وقال: “أفضل طريقة للرد على العنصرية”.

ورد بالوتيلي قائلاً: “أخبر بونوتشي أنه محظوظ لعدم تواجدي هناك، كان يجب عليه أن يدافع عنك بدلاً من أن يفعل ذلك”.

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