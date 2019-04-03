بلايلي يتألق تحت أنظار بلماضي ويعوض خيبة غامبيا :

تمكن اللاعب الدولي الجزائري، ومهاجم نادي الترجي التونسي يوسف بلايلي، من كسب ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي من جديد، فرغم أن بلماضي أكد من قبل أنه يعرف جيدا بلايلي وكان يرغب في استقدامه إلى النادي الدحيل لما كان يشرف على عارضته الفنية، وهي الثقة التي جسدها ابن وهران في أول لقاء له في مواجهة منتخب الطوغو خلال الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان مصر، وقدم مردودا جيدا وأكثر من مقنع، هذا المردود جعل بلماضي يجدد الثقة فيه خلال التربص الأخير وأقحمه أساسيا أمام غامبيا في ختام التصفيات، وهنا مر بلايلي جانبا وقدم مستوى سيئا للغاية وكان واحدا من أضعف اللاعبين على أرضية الميدان.

أعاد النقاط التي خسرها وأبهر في لقاء السوبر

عرف بلايلي كيف يعوض النقاط التي خسرها سريعا في لقاء غامبيا وذلك في لقاءين متتالين، ففي لقاء السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي ورغم أنه لم يشارك أساسيا، غير أن ما قدمه في الدقائق التي لعبها كان كافيا ليقنع الناخب الوطني، الذي عاد وتابع لقاء السوبر التونسي أول أمس بين الترجي والنادي البنزرتي الذي لعب في ملعب الدحيل، بلماضي تابع اللقاء من المدرجات وخرج أكثر من راض عن مستوى ابن وهران الذي كان أحسن لاعب على الإطلاق في المواجهة التي اختير رجلها دون منازع، وساهم في الفوز المحقق وإهداء الترجي لقبا جديدا.

مكانته في القائمة النهائية شبه محسومة

بعد ما شاهده بلماضي في لقاء الترجي والبنزرتي من مستوى كبير للاعبه بلايلي، يكون هذا الأخير قد دون اسمه في القائمة النهائية التي ستسافر إلى مصر الصيف القادم، فبلايلي يعتبر واحدا من الحلول الهجومية في حسابات الناخب الوطني، فالمنتخب بحاجة إلى لاعب رواق يملك الخبرة الإفريقية والتجربة لقيادة خط الهجوم، كما أن بن رحمة الذي جرب في نفس منصب بلايلي أمام تونس لم يقنع وخسر الكثير من النقاط التي رهنت كثيرا حظوظه في ضمان المشاركة مع الخضر في أول كان في مسيرته، ليأتي تألق بلايلي الأخير ليعزز حظوظه في السفر إلى مصر.

ب-بكوش

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