تايدر أحسن لاعب في ناديه إمباكت مونريال :

نال اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر اللقب الفخري، المُرادف لِأحسن كرويي فريق إمباكت مونريال الكندي منذ انطلاق الموسم الحالي، وكان لاعب الخضر قد جمع 8 نقاط في الصدارة، نظير 5 نقاط لِصاحبَي المركز الثاني، زميلَيه بِنفس الخط صامويل بيات، والأرجنتيني إينياسيو بياتي، كما جاء في أحدث بيان نشرته إدارة نادي إمباكت مونريال الكندي، التي أضافت أن التصنيف خاص بِفترة شهر مارس الماضي.

سجل أرقاما جيدة مع فريقه هذا الموسم

شارك سفير تايدر في 4 مقابلات مع فريقه إمباكت مونريال، وبِصفة لاعب أساسي، ضمن إطار منافسة البطولة الأمريكية للموسم الحالي ، حيث تمكن من توقيع 3 أهداف وتمريرة حاسمة. عِلما أن هذا النادي الكندي ينشط في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الموسم الجديد انطلق في الـ 2 من شهر مارس الماضي.

سيكون أحد أوراق بلماضي في الكان

بالنظر إلى الإحصائيات الإيجابية التي بات تايدر يسجلها مع ناديه ومشاركته بانتظام فسيكون هذا الأخير أحد أوراق الناخب الوطني جمال بلماضي في التربص القادم و حتى ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بِمصر انطلاقا من الـ 21 من جوان القادم، وكان سفير تايدر قد حضر مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام غامبيا وتونس، أواخر مارس الماضي، وشارك في كامل أطوار مواجهة “نسور قرطاج، يذكر أيضا أن تايدر قد غاب في آخر لحظة عن خوض “كان” الغابون في جانفي 2017، بِداعي الإصابة. بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نسخ 2015 و2013 ومونديال 2014.

مرتبط