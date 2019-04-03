زفان يقتنع بتجديد عقده في ران :

يقترب المدافع الدولي الجزائري مهدي زفان إلى مواصلة تجربته مع نادي ران الفرنسي، بما أنه يسير إلى تجديد العقد الذي يربطه بالنادي والذي ينتهي شهر جوان القادم، فبحسب جريدة ليكيب الفرنسية فإن خريج نادي ليون اقتنع بالعرض المقدم من الإدارة في الآونة الأخيرة، فرغم أنه لم يكن راضيا في بداية الأمر على المقترح المالي، إلا أنه توصل إلى اتفاق مع الإدارة لوضع توقيعه على العقد الجديد، الذي لم يفصل بعد عن مدته ولا الراتب السنوي الذي سيناله، فزفان الذي وضع ضمن قائمة المسرحين في بداية الموسم، وكان قريبا من المغادرة في الشتاء استطاع أن يثبت نفسه ويتحول إلى لاعب مهم.

الإدارة ضغطت عليه بلاعب آخر

بحسب تقارير إعلامية فرنسية فإن إدارة ران نجحت في مسعاها لإقناع زفان بالتجديد، بعد أن ضغطت عليه بالتفاوض مع مدافع آخر ليكون مكانه إن رفض التجديد وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، فرغم أن زفان لاعب متعدد المناصب واستفاد منه الفريق كثيرا هذا الموسم، ولكن مع هذا لا يملك عروضا رسمية تجعله يختار الأحسن، فكل ما يقال عن عروض ألمانية وفرنسية وحتى تركية، لا يتعدى أن يكون تقارير صحفية دون وجود عرض رسمي بحوزته، كل هذا جعل اللاعب يقبل بعرض الإدارة والتجديد سيكون في الأيام القادمة، وهو الذي ينال ثقة الجميع حاليا في محيط الفريق بفضل مستوياته الأخيرة وفي مناصب مختلفة.

ب-بكوش

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