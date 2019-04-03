شالك وفولسبورغ يرغبان في التعاقد مع فيغولي :

تمكن اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي غلطة سراي التركي سفيان فيغولي من قلب الموازين لصالحه في نصف موسم فقط، فبعد أن كان لاعبا منبوذا من الجميع في النادي التركي وعلى لائحة المعروضين للبيع، تحول اللاعب إلى نجم أول في الفريق ومطلب العديد من الأندية الراغبة في ضمه والتي تتصارع من أجل الظفر بخدماته والاستفادة من المستوى الكبير جدا المقدم في لقاءات النصف الثاني من الموسم، فبعد الأندية التركية والخليجية دخلت أندية البوندسليغا السباق من أجل التعاقد مع سوسو بداية من الصيف القادم بحسب الإعلام التركي.

شالك عرض 14 مليون أورو على غلطة سراي

أول نادي ألماني تحدث عنه الإعلام التركي ممثلا في موقع” سي أن أن” هو نادي شالك الذي يبحث عن إحداث ثورة في تشكيلته الصيف القادم، عقب المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق هذا الموسم في جميع المنافسات ولعبه على ضمان البقاء في البوندسليغا هذا الموسم،ـ فبحسب هذا الموقع فإن النادي الملكي تقدم بعرض قيمته 14 مليون أورو لإدارة غلطة سراي من أجل شراء عقد اللاعب الجزائري، دون إعطاء أية تفاصيل عن رد النادي التركي أو الراتب السنوي الذي سيقدمه لفيغولي، حيث سيكون ثاني لاعب في شالك بعد مواطنه نبيل بن طالب إن حدث الانتقال.

فولسبورغ عرض 10 ملايين أورو

ثاني نادي ألماني ارتبط بفيغولي في الساعات الأخيرة هو فولسبورغ الألماني ودائما بحسب الإعلام التركي، الذي يتحدث عن عرض بقيمة 10 ملايين أورو موجود على إدارة غلطة سراي من النادي الألماني، الذي سبق له وأن تعاقد مع الجزائري الآخر كريم زياني، حيث ينوي النادي المملوك لشركة السيارات “فولكسفاغن” التعاقد مع واحد من أحسن لاعبي الدوري التركي الممتاز ونجم غلطة سراي الذي ساهم كثيرا في تواجده في المركز الثاني، وهو حاليا في انتظار رد النادي التركي، الذي لم يحسم موقفه بعد وينتظر حتى نهاية الموسم للبث في مستقبل الجزائري.

فيغولي اشترط 4.5 ملايين أورو سنويا وعقدا بأربع سنوات

ما يختلف بين عرض شالك وفولسبورغ، وحتى إن كان عقد الأول أكثر بأربعة ملايين أورو، هو أن فيغولي كشف عن مطالبه المالية لإدارة فولسبورغ، حيث يطالب براتب قيمته 4.5 ملايين أورو وهو أكثر من الذي يتقاضاه حاليا في غلطة، إضافة إلى عقد بأربع سنوات يكون ضمانا له وهو في هذا السن، بالمقابل وفي حال وافقت إدارة غلطة على العرض فلن تكون مطالب فيغولي بالكبيرة على نادي ألماني يملك الأموال لإرضائه، ونقله لخوض أول تجربة في البوندسليغا، رغم أنه حاليا يدرس في شروطه، كما أن نادي فولسبورغ ينافس من أجل ضمان مكانة مؤهلة إلى لعب منافسة أوروبية بتواجده في المركز السادس للترتيب العام، وهو ناد جيد من الجانب الرياضي.

غلطة سراي لم يفصل في مستقبله وكل شيء مؤجل

تبدو إدارة غلطة سراي أمام فرصة مواتية من أجل التخلص من لاعبها الجزائري وفوقه فوائد مالية، فالنادي التركي لا يزال متمسكا بالتفريط في خدمات الجزائري رغم نجوميته ومكانته في الفريق، التي جعلت المدرب فاتيح يتريم يطلب من الإدارة الإبقاء عليه والتراجع عن فكرة بيعه، رغم أن راتبه السنوي يشكل عبئا كبيرا على خزينة النادي بتقاضيه 4 ملايين أورو سنويا، لكن ومع هذا فالإدارة لا تزال تماطل ولم تحدد موقفها النهائي، سواء ببيع عقد اللاعب الذي ينتهي في 2022 أو الإبقاء عليه لموسم آخر تلبية لرغبة المدرب والأنصار، وهو ما سيجعل من كل شيء بخصوص مستقبل اللاعب مؤجلا حتى نهاية الموسم لتتضح الرؤى بشكل جيد.

ب-بكوش

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