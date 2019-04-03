عطال يكثف العلاج للعودة سريعا إلى المنافسة :

يواصل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال الخضوع إلى العلاج المكثف من قبل الطاقم الطبي لناديه نيس الفرنسي، وذلك من أجل العودة سريعا إلى أجواء المنافسة ومساعدة النادي فيما تبقى من الموسم، فاللاعب عاد من تربص المنتخب الوطني الأخير مصابا على مستوى الركبة، رغم أنه في اللقاء الودي أمام تونس أكمل اللقاء بشكل عادي، فالطاقم الطبي لناديه يعمل على تجهيز اللاعب في أقرب وقت لاستعادة مكانته ضمن التشكيلة التي أصبح واحدا من ركائزها والمدرب باتريك فييرا يعول كثيرا عليه في الجولات الأخيرة من الليغ 1 لاحتلال مرتبة مشرفة.

طريقة لعبه وراء تعرضه للإصابات المتكررة

أرجعت بعض المواقع المقربة من نادي نيس سبب تعرض عطال للإصابة بشكل شبه دائم، إلى طريقة لعبه واندفاعه البدني الكبير جدا، فاللاعب ورغم بنيته الضعيفة، إلا أنه لا يخشى الاحتكاكات المباشرة مع لاعبين أقوى منه بدنيا، دون نسيان احتفاظه بالكرة كثيرا في الآونة الأخيرة، والتي كانت سببا لتعرضه إلى انتقادات لاذعة من قبل مدربه فييرا، الذي أعاب عنه الأنانية في اللعب مؤخرا، كل هذا وجب على عطال تفاديه مستقبلا.

ب-ب

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