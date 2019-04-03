فودين يدخل تاريخ مانشستر سيتي :

شارك النجم الإنجليزي الواعد فيل فودين أساسيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي، أمام ضيفه كارديف سيتي مساء الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويعتبر فودين من الأسماء التي يتوقع أن تبرز بقوة في سماء الكرة الإنجليزية في السنوات المقبلة، لا سيما بعد قيادته المنتخب الإنجليزي لإحراز كأس العالم تحت 17 سنة، عام 2017.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، فإن فودين أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي (18 عاما و310 أيام)، منذ أن لعب جوزيه بوزو (18 عاما و273 يوما) أساسيا أمام ليستر سيتي فيديسمبر العام 2014.

كما أن فودين أصغر لاعب إنجليزي يشارك أساسيا في البريميرليغ لصالح سيتي منذ دانييل ستوريدج الذي بدأ مباراة أمام ديربي كاونتي، في كانون الثاني/يناير العام 2008 وعمره 18 عاما و151 يوما.