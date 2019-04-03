مدوار ينتحل صفة المحامي عن زطشي ضد زرواطي :

تركت تصريحات رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي المنعقد عشية الأحد الماضي بمركز سيدي موسى بالعاصمة، والتي أكد خلالها الناطق الرسمي السابق لأولمبي الشلف أنه مع زطشي ويؤيده مهما كانت الظروف، ليس هنا فحسب، بل أنه راح ليؤكد على أن من يمس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسوء كأنه مسّ مدوار مباشرة، هذه التصريحات خلفت وراءها العديد من الانطباعات المجتمعة في فكرة واحدة هي انتحال رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لصفة المحامي عن زطشي ضد اتهامات زرواطي الأخيرة.

ابن الونشريس يسعى لكسب ود رئيس “الفاف”

من دون أدنى شك، فإن تصريحات عبد الكريم مدوار الأخيرة على هامش اجتماع أعضاء المكتب الفدرالي، دليل قاطع عن سعي رئيس الرابطة لكسب ود زطشي بعدما راجت أخبار عن نشوب خلافات جديدة بين الرجلين، وهو ما جعل مدوار يؤكد على حسن علاقته برئيس “الفاف” وأنه مستعد للوقوف إلى جانبه في السراء والضراء.

م.دحوي

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