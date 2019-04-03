وناس مرشح للظهور أساسيا أمام إيمبولي :

من المنتظر أن يراهن المدرب الإيطالي فرانشيسكو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي على لاعبه الجزائري آدم وناس في المباراة القادمة، التي تنتظر نادي الجنوب الإيطالي أمام أمبولي، وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها الظهور الجيد للاعب الخضر في لقاء ناديه الأخير أمام روما، حيث قدم لاعب نادي بوردو الفرنسي السابق أداء كبيرا جعل الصحافة الإيطالية تشيد به كثيرا وتؤكد على أحقيته في الحصول على فرص كثيرة من أجل إبراز إمكاناته الحقيقية مع نادي نابولي.

مطالب بالاستثمار في غياب الثنائي إنسيني وومارتينز

سيكون الدولي الجزائري آدم وناس مطالب بالاستثمار في غياب الثنائي المهاجم مارتينز وإنسيني عن المواجهة القادمة التي تنتظر نابولي أمام إمبولي نهاية الأسبوع الجاري، حيث لن يكون الثنائي المذكور حاضرا في المواجهة بسبب الإصابتين المختلفتين اللتين يعاني كل واحد منها، والتي ستحرمه من المشاركة في هذا اللقاء تاركين المجال لوناس المطالب بتأكيد ما قدمه في مباراة روما الأخيرة.

ظهور ممكن للثنائي بن ناصر ووناس وجها لوجه

من الممكن جدا أن تعرف المباراة القادمة التي ستجمع بين نادي نابولي وإمبولي مشاركة الثنائي الجزائري آدم وناس وإسماعيل بن ناصر، لتكون بذلك مباراة داخل مباراة بين الثنائي الجزائري الذي يحظى بثقة الناخب الوطني جمال بلماضي والذي أيضا سيكون من دون أدنى شك، ضمن المجموعة المعنية بالمشاركة في كان مصر القادم.

م.دحوي

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