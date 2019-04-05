أحداث عنابة تزيد من متاعب “الفاف” :

في وقت لا يتواجد فيه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في أفضل أحواله، اندلعت مجددا حرب التصريحات من ملعب عنابة مباشرة بعد أحداث مباراة أمس التي جمعت بين الاتحاد المحلي والضيوف من وداد تلمسان، وهي المباراة التي توقفت بعد إصابة الحكم المساعد بحجر على يده، من قبل بعض الأنصار، ما دفع بالحكم الرئيسي لإيقاف المقابلة في دقيقتها الـ83 أي قبل انتهاء الوقت الرسمي بـ7 دقائق فقط.

زعيم اتهم زطشي والتحكيم بما يحدث لبونة

خلال ندوته الصحفية التي نشطها عقب نهاية المباراة، والتي بكى فيها رئيس اتحاد عنابة بحرقة بسبب الشتائم التي طالت والديه المتوفيين من قبل بعض الأنصار، اتهم زعيم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لما وصل إليه فريقه، من كولسة وأمور تسعى لتحطيم الاتحاد، كما وجه أصابع الاتهام للتحكيم الذي حسبه كان منحازا ومرتشيا لخدمة الضيوف من وداد تلمسان، مؤكدا بأن كل ما وصلت إليه الكرة الجزائرية سببه سياسة رئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

م.دحوي

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