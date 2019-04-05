أليغري يزف نبأ سارا لجماهير جوفنتوس عن رونالدو :

أوضح ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، من التواجد في المباريات المقبلة وبالأخص مواجهة أجاكس أمستردام، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الدون عن صفوف جوفنتوس، منذ تعرضه للإصابة خلال مشاركته برفقة منتخب بلاده أمام صربيا، في تصفيات يورو 2020، بعد إصابة في عضلات الفخذ الأيمن.

وقال أليغري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ميلان: “كريستيانو في حالة أفضل. هناك علامات جيدة قبل 5 أيام من مواجهة أجاكس”.

وأضاف “عندما نفوز بلقب الاسكوديتو سنحتفل. الفوز بـ8 بطولات دوري إيطالي لا يعد سهلاً أبدًا، بجانب هذه الأرقام، نابولي يقومون بعمل رائع لكننا نقوم بعمل غير عادي”.

وتابع أليغري “ميلان تطور كثيرًا، مواجهة جوفنتوس وميلان دائمًا تكون متوازنة، وستكون صعبة أيضًا، ستكون لعبة تحفيز تعدنا لدوري أبطال أوروبا”.

وأكمل “العنصرية شيء بغيض لا مبرر له و سنواصل محاربته. على جانب آخر بونوتشي أساء التعبير عن نفسه واعتذر واستوعب ذلك. الأمران واضحان”.

وحول جاهزية لاعبيه لمباراة الغد، صرح “ماندزوكيتش، ديبالا وسبينازولا متاحون. خضيرة سيتم تقييمه بينما دوغلاس كوستا من المقرر أن يكون متاحًا لمواجهة أجاكس”.

وواصل أليغري: “أما كوادرادو فيستعد للتواجد أمام سبال. كاسيريس سيغيب لـ3 أسابيع بينما سيتم تقييم حالة ماتيا بيرين يوميًا، وربما سيغيب كيلليني عن مباراة الغد”.

وأردف “أنا سعيد بطريقة نمو مويس كين، الشئ المهم هو أن تصبح لاعبًا عظيمًا، إنه اكتسب توازنًا كبيرًا وعقلية كبيرة”.

وختم ماكس “لا أعتقد أن الاسكوديتو سيتم حسمه هذا الأسبوع، سيكون لدينا 15 يومًا جادين جدًا، لكن الفريق يؤدي بشكل جيد ومستعد للعب نهائيات الموسم”.