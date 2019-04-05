إنتر ميلان يعقد صفقة مع إيكاردي تمهد لرحيله :

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن الاتفاق الذي تم بين نادي إنتر ميلان مع ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، قبل عودته إلى المشاركة مع النيراتزوري.

وقالت صحيفة “توتو سبورت”، إن إنتر ميلان اتفق مع إيكاردي ووكيلته، أنه في مقابل عودة المهاجم الأرجنتيني إلى الفريق ومساعدتهم على التأهل لدوري أبطال أوروبا، يوافق النيراتزوري على بيعه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأضافت أن إنتر سيوقع مع إيدين دزيكو، مهاجم روما، ليحل محل إيكاردي، في ظل أن المهاجم البوسني من المتوقع أن يغادر روما هذا الموسم، حيث لم يتبق له سوى عام واحد في عقده.

وعاد إيكاردي إلى المشاركة مع النيراتزوري لأول مرة أمام جنوى، في المباراة الأخيرة، بعد غياب استمر لأكثر من شهر ونصف عن الملاعب، بعد أزمة تجريده من شارة القيادة، ومن ثم زعمه تعرضه لإصابة في الركبة.

وتمكن ماوريتو من تسجيل هدف وصناعة اَخر، في فوز برباعية نظيفة على جنوى، بالجولة 30 من الكالتشيو.