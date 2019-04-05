الاتحاد الإسباني يعتزم تكريم غوارديولا وكابيلو :

أعلن الاتحاد الإسباني، اعتزامه تكريم المدربين، الإسباني بيب غوارديولا، والإيطالي فابيو كابيلو، خلال المؤتمر العالمي، الذي سينظمه في منتصف الشهر الجاري، وسيحضره مجموعة من كبار المدربين في العالم.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال يومي 12 و13 أفريل الجاري.

وبالإضافة إلى المدربين المذكورين، سيحضر المؤتمر أيضا، المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، والحكم الإيطالي السابق بيرلويجي كولينا، والمدرب الإيطالي المتقاعد أريغو ساكي، والرئيس السابق لبرشلونة خوان لابورتا.

وسيكرم المؤتمر العالمي، تحت رعاية اتحاد الكرة الإسباني، اللاعب الصيني وو لي نجم إسبانيول، وكلاوديو بونس مدرب منتخب إسبانيا لكرة الصالات للسيدات، ومؤسسة النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف، بالإضافة إلى جهات وأشخاص آخرين.