الخضر يفقدون مركزا في تصنيف “الفيفا” ويتراجعون للمركز الـ70 عالميا :

م.دحوي- ب.عزوز

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه الشهري الاعتيادي يوم أمس الخميس، التصنيف الجديد لشهر أفريل الحالي عرف تراجعا جديدا للمنتخب الوطني، حيث حل أشبال بلماضي في المركز السبعين عالميا بدل الـ 69 الذين احتلوه الشهر الماضي، ومن دون شك، فإن سبب التراجع هو تضييع بعض النقاط الثمينة في مواجهة غامبيا السهلة والتي تعادل فيها الخضر بهدف مقابل هدف بالإضافة إلى تقدم المنتخب المقدوني الذي أخذ مكان الخضر في التصنيف العالمي.

الخضر في المركز السادس عربيا خلف الإمارات وقطر

في التصنيفات الجهوية والإقليمية حلّ الخضر في المركز السادس عربيا، فبعد أن تربعنا على عرش قائمة أحسن المنتخبات العرب لقرابة الثماني سنوات تراجع الخضر كثيرا لدرجة أن بعض المنتخبات الآسيوية تجاوزتنا، المنتخبات الخمسة التي تجاوزتنا في التصنيف الحالي هي تونس، المغرب ومصر من إفريقيا وأيضا بطلة آسيا قطر والإمارات من القارة الآسيوية.

الخضر في المركز 13 إفريقيا وباحتساب ترتيب الفيفا سيكونون في التصنيف الثاني بقرعة الكان

الترتيب الأهم ضم تصنيف الفيفا هو ترتيب الجزائر قاريا، الخضر حافظوا على مركزهم الـ13 إفريقيا وإذا تم اعتماد هذا التصنيف، فإن أشبال بلماضي سيكونون في التصنيف الثاني كما هو متوقع، حيث سيضم أول تصنيف أحسن ستة منتخبات وثاني تصنيف ثاني أحسن ستة منتخبات وإذا علمنا أن بوركينافاسو لم تتأهل فإن الخضر سيكونون في المركز 12 بين الفرق المتأهلة أي أصحاب المركز الأخير في التصنيف الثاني.

تقهقر كبير للمنتخب الجزائري منذ 2014

من دون أدنى شك، فإن المنتخب الوطني الجزائري قد عرف سقوطا حرا مباشرة بعد العودة من مونديال 2014 بالبرازيل، أين بلغ الخضر أعلى مركز لهم في الترتيب العام للمنتخبات الوطنية دوليا، وحتى إفريقيا وعربيا، لكن الوصول إلى القمة كان سهلا، غير أن الصعب هو الحفاظ على تلك المرتبة التي لم يتمكن المنتخب الجزائري من البقاء فيها لأكثر من ستة أشهر فقط عن انتهاء مونديال “السامبا” ليتدرج الخضر نحو الأسفل بسبب النتائج المخيبة التي تخبط فيها رفقاء فيغولي بعد مغادرة المدرب غوركيف للعارضة الفنية للخضر.

غياب الاستقرار في العارضة الفنية أبرز الأسباب

هذا، وقد كان من بين أبرز الأسباب التي جعلت المنتخب الوطني الجزائري يصل لهذه المراتب المتأخرة التي كان قد غادرها منذ فترة طويلة وتحديدا منذ سنة 2008، إلا أن المسؤولين عن الاتحادية في شاكلة الحاج محمد روراوة ثم بعده خير الدين زطشي قاما بعدة تغييرات على مستوى العارضة الفنية للمنتخب، ما جعل الأمور تنقلب على نتائج الفريق وتسوء أحوال الخضر من سنة لأخرى إلى أن بلغوا المركز الـ90 عالميا وحتى على مستوى المنتخبات الإفريقية والعربية فقد محاربو الصحراء هيبتهم.

فترة ماجر الأضعف على كل الأصعدة

بالرغم من أنه لم يعمر طويلا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، إلا أن فترة الناخب الوطني السابق رابح ماجر تعتبر الأضعف على جميع الأصعدة، والنتائج السلبية التي تخبط فيها الخضر حتى في اللقاءات الودية، كان لها انعكاس مباشر على ما وصل إليه رفقاء الحارس مبولحي من مرتبة غير مشرفة على الإطلاق لصناع ملحمة أم درمان، الذين اعترف لهم الجميع في مونديال البرازيل.

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