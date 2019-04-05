بن ناصر يشعل الصراع بين كبار أوروبا بعد مستواه الباهر سهرة الأربعاء :

لا يختلف اثنان على موهبة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ولا يختلف اثنان أيضا على أنه واحد من أبرز الصفقات التي تتطلع لها الأندية الإيطالية، هذا يحدث منذ جانفي الماضي حيث ارتبط بن ناصر بعدة أندية، لكن ومع مستواه الباهر سهرة الأربعاء اشتعلت الأمور، حيث بات بن ناصر حديث العام والخاص في إيطاليا صباح أمس وبدأ الكل يحلم بضمه لفريقه، وكان بن ناصر قد قاد إيمبولي لتحقيق الفوز على نابولي بمستوى خيالي أرقاما ونتيجة، حيث كان صاحب التمريرتين اللتين أتى منهما هدفا فريقه .

توتي مجنون به ويرغب في جعله أولى صفقاته

كشف موقع “كالتشيو” ميركاتو” أمس الخميس أن المناجير العام الجديد لنادي روما وأسطورة الفريق فرانشيسكو توتي “جن” بالمستويات التي يقدمها لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، الموقع السابق قال أن توتي سيرمي بكل ثقله من أجل ضم الدولي الجزائري وجعله أولى صفقاته، حيث سيعتمد في ذلك عل مكانته كنجم كبير، لكن على توتي إقناع إدارة إيمبولي بمبلغ مالي كبير لأن مصير بن ناصر لن يكون بين أيديه حتى لو رغب في اللعب تحت إمرة أسطورة الكرة الإيطالية .

رئيس إيمبولي: “أرقام بن ناصر تتحدث عنه ولست أنا”

عبر رئيس نادي إيمبولي فابريسيو كورسي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب نابولي سهرة الأربعاء، كورسي وككل مرة تحدث عن لاعبيه الشباب ومن بينهم بن ناصر، حيث كشف هذه المرة أنه لا يشيد ببن ناصر من باب المجاملة بل أرقامه التي تتحدث عنه وقال” بالنظر لإمكانياته أعتقد أن بن ناصر يناسب أحد الأندية الكبيرة روما الإنتر أو نابولي نحن نتحدث عن صانع ألعاب من النوعية الرفيعة، فقط أمس كشف لي أحد مساعدي أن بن ناصر استرجع هذا الموسم 272 كرة، لقد سألته عن رقم متوسط ميدان نابولي ألان قال لي لا أعرف لكن بن ناصر في الصدارة، نحن نتحدث عن لاعب كبير جدا وأرقامه واضحة “.

“أرغب في تسريح بن ناصر لنابولي لكن لا يوجد أي شيء رسمي”

في الأخير كشف فابريسيو كورسي أن علاقته الجيدة مع إدارة نابولي تدفعه لتسريح اللاعب لهم لكنه أكد أن لا شيء رسمي وأن المنافسة هي من سترفض عليه وجهة بن ناصر وأنهى قائلا” لا أعلم إن كان سيلعب في نابولي، لكن من دواعي سروري أن يكون بن ناصر لاعبا لنابولي الموسم المقبل، أنا أحب هذا النادي لأن علاقتي ممتازة جدا مع غانتولي وأيضا دي لاورنتيس، لقد تحدث مع غانتولي يوم أمس فقط ( اليوم الذي سبق اللقاء ) وقلت له أن انتظاري لماي كان في صالحي لأن المنافسة ستكون كبيرة على بن ناصر، على العموم أود أن أسرح بن ناصر لنابولي لكن لحد الساعة لا يوجد أي شيء رسمي”.

ع- ب

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