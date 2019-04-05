بونجاح يؤكد بهاتريك جديد ويتوّج أسدا لقطر مع السد :

أحرز نادي السد القطري الذي يقود قاطرته الأمامية المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح عشية أمس الخميس، لقب بطولة قطر، وذلك بعد فوز رفقاء عفيف على ضيوفهم من نادي الأهلي القطري بنتيجة 7 أهداف كاملة مقابل هدفين اثنين فقط، وهو الفوز الذي يرفع نادي السد في سماء البطولة القطرية ويتوج رفقاء المهاجم بغداد بونجاح أبطالا لدوري 2018-2019، الجاري قبل موعد إسدال الستار عن الموسم الجاري بمباراة واحدة أو بالأحرى بجولة واحدة فقط، ما يعني بأن السداوية ونظرا لفارق النقاط بينهم وبين الملاحق المباشر نادي الدحيل الذي ارتفع بعد فوز أمس إلى رصيد 7 نقاط كاملة، قد توجوا فعلا بالبطولة من دون انتظار نتيجة المباراة الأخيرة من عمر بطولة الموسم الجاري.

رفقاء بونجاح بلغوا رصيد 54 نقطة كاملة

بفضل الفوز الأخير الذي حققه نادي السد القطري على ضيوفه من الأهلي، ارتفع رصيد رفقاء الدولي الجزائري بغداد بونجاح لـ54 نقطة كاملة، رغم أن عدد الأندية المشاركة في البطولة لا يتعدى الـ12 فريقا فقط، متقدمين على المنافس المباشر على لقب البطولة نادي الدحيل الذي كان يدربه الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي بفارق 7 نقاط، على اعتبار أن الدحيل يملك في رصيده 47 نقطة ما يعني بأن أمر البطولة محسوم لنادي السد والهداف بونجاح.

بونجاح ساهم في فوز ناديه بثلاثية كاملة

هذا وقد ساهم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في فوز فريقه على حساب الأهلي بفضل تسجيله لثلاثية كاملة، سجلها في شباك الضيوف، رافعا بذلك رصيده من الأهداف إلى 38 هدفا كاملا، في البطولة القطرية للموسم الجاري، وهو الرقم الخيالي والكبير لابن الباهية وهران الذي يواصل من موسم لآخر التأكيد على أنه لاعب من طينة الكبار ويستحق فعلا مكانة في المنتخب الوطني، بعدما همشه المدربون السابقون للخضر انطلاقا من الشيخ رابح سعدان، إلى غاية تعيين جمال بلماضي الذي وضع كامل ثقته في لاعب اتحاد الحراش السابق.

..وحقق لقبا شخصيا لنفسه باعتلائه قائمة هدافي الدوري

لم يقتصر تتويج الدولي الجزائري على لقب البطولة القطرية فحسب، بل أن بونجاح تمكن من حصد لقب شخصي له أيضا عندما اعتلى قائمة هدافي الدوري القطري متقدما عن مهاجم نادي الدحيل المغربي يوسف العربي بفارق 13 هدفا كاملا، وهو الفارق الذي يمنح الأفضلية والاستحقاق للنجم الجزائري بالتتويج باللقب الشخصي له مع نادي السد القطري بطل الموسم الجاري للدوري القطري، ليضيف بذلك رفقاء المهاجم عفيف لرصيد النادي لقب بطولة قطر رقم 14، ليبقى السد زعيم الألقاب مُتقدّما بِفارق 6 تتويجات عن الملاحقين الريان ونادي قطر.

محمد دحوي

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