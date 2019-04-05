بيشكتاش يسعى لضم بن طالب في الصيف المقبل :

كشفت تقارير تركية يوم أمس الخميس، أن إدارة نادي بيشكتاش تسعى جاهدة لتعزيز صفوف الفريق بلاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب، الصحافة التركية قالت أن الإدارة تريد استغلال الوضع السيئ الذي يمر به اللاعب منذ فترة والعلاقة السيئة التي تربطه بالمدرب الجديد وأيضا بالإدارة، حيث سيكون ذلك دافعا له لأجل الرحيل ودافعا للإدارة أيضا لأجل التخلص منه، يشار إلى أن بن طالب معاقب من طرف إدارة ناديه بحجة أنه لم يحضر لقاء كان مدعوا له رغم أن اللاعب كشف عن سبب غيابه وقال أنه قهري .

المدير الرياضي ورئيس النادي شرعا في المفاوضات لضمه

بحسب موقع بيب سبور التركي، فإن رئيس النادي فيكرت فوريست والمدير الرياضي للفريق أموت غونر سيتكفلان معا بصفقة بن طالب، حيث سيشرعان في مفاوضة إدارة ناديه لأجل التخلي عنه، واعتبرت الصحافة التركية صفقة بن طالب بالمدوية إذا حدثت وقالت أنه من أكبر المواهب في أوروبا وضمه في هذا السن سيكون إنجازا .

الصفقة ستكون عن طريق الإعارة إن تمت

كما هو معلوم، فإن قيمة انتقال بن طالب ستكون ضخمة جدا ومن المستبعد جدا أن تدفعها إدارة بيشكتاش، حيث لن تقل عن 15 مليون أورو وهي قيمة كبيرة ولذلك سيسعى الرئيس ومديره الرياضي لإقناع الإدارة بالتخلي عنه عن طريق الإعارة لموسم واحد كما تفعل أغلب الأندية التركية، حيث ستكون وقتها مضطرة فقط لدفع راتب اللاعب لمدة سنة وأيضا قيمة جد متدنية للإدارة .

غوكان دينش:” شالك يسعى لفسخ عقد بن طالب في الصيف”

في ذات السياق، أدلى الصحفي والمعلق التركي غوكان دينش بتصريحات بخصوص أخبار انضمام بن طالب لبيشكتاش، حيث قال أنه يملك معلومات عن رغبة شالك في التخلص من اللاعب بشكل نهائي، حيث لم تعد الإدارة تطيق تصرفات اللاعب، خبر مثل هذا لن يكون في صالح بيشكتاش الذي يريده فقط عن طريق الإعارة ولن يكون قادرا على دفع قيمة انتقاله وقيمة راتبه معا .

استأنف التدريبات بعد غياب لثلاثة أسابيع

كشف الموقع الرسمي لنادي شالك الألماني، أن لاعبه الجزائري نبيل بن طالب استأنف التدريبات أخيرا، بن طالب وبحسب التقارير الرسمية كان مصابا ولم يتدرب طيلة الفترة السابقة، حيث عانى من إصابتين في وقت واحد الأولى أسفل البطن وهي إصابة مزمنة عانى منها على مدار العامين الماضيين والأخرى على مستوى الفخذ والتي كانت سببا غيابه عن لقاء لايبزيغ، ولا يعرف إن كان بن طالب سيستأنف تدريباته الجماعية مع الفريق الأول تحضيرا للجولة المقبلة لكن الأمر يبدو مستبعدا.

ع- ب

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